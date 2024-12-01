金門家扶千人齊聚傳遞愛心 寒冬送暖園遊會熱鬧滾滾
金門家扶今舉行寒冬送暖愛心園遊會，現場千人齊聚傳遞愛心，氣氛熱鬧滾滾。金門家扶表示，許多地區孩童貧窮卻遭遺忘，希望大家一同協助幫忙翻轉人生；金門縣府及議員也現場捐款，讓更多弱勢家庭過年時也能吃上暖暖年菜。
金門家扶今於金馬聯合服務中心（原福建省政府）前舉行2024年「家的希望‧有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，吸引千名親子攜手同樂，各界貴賓也與會，現場匯集眾人愛心響應，溫馨又熱鬧，在寒冬送上祝福與溫暖。
愛心園遊會由金門家扶扶幼委員會主委楊肅謙主持，活動聚焦主題訴求「看不見的貧窮」，統計多與經濟、教育資源、家庭生活狀況有關，有些兒少可能會被遺忘在某個角落面對生活困境，呼籲民眾共同關注地區貧窮議題，一起接住這些被遺忘的孩子，幫助他們翻轉人生。
金門副縣長李文良表示，每年12月份為金門家扶的年度盛會，看到各社區、企業及個人等單位攜手扶助弱勢家庭，展現金門人的熱情與活力，讓金門這島嶼能夠更幸福及和諧。他也捐助10份年菜給家扶的扶助家庭，讓扶助兒童可以在過年吃到熱呼呼的美味佳餚；縣議員洪成發也捐款12萬元，讓弱勢家庭可以在過年前加菜。
楊肅謙表示，金門家扶愛心園遊會為固定的年度大型活動，藉此招待家扶扶助兒童出席園遊會，並且也邀請大同之家、康復之友及福田家園的服務對象參與盛會，也籌措明年度兒童的扶幼助學費用及活動經費，目前家扶中心協助約330名孩童暨200戶家庭。
金門家扶主任洪依帆指出，活動中贈送每戶受助家庭2000元的大賣場禮券，同時也頒發董誌堂慈母紀念獎學金、陳美卿女士獎學金、台北市天一扶輪社獎學金，並再次特別對所有參與本次園遊會的單位及個人表示感謝。
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