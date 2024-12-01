入列國家發射場域選址 屏東縣府：爭取九棚打造太空村   

建置國家發射場域，屏東準備好了！國科會今年8月27日公告「屏東縣滿州鄉九棚村」為國家發射場域其中一處候選場址，今在屏東縣滿州鄉九棚旅遊資訊站舉行公聽會，鄉親期盼發射場落腳九棚，縣府表示，爭取將九鵬打造太空村。

今天公聽會由國科會前瞻處長蔡妙慈主持，屏東縣政府、國家太空中心、地方各級民意代表，以及超過百名鄉親踴躍參與並表達意見。

屏東縣政府指出，縣府積極推動太空產業發展，全力爭取國家發射場落腳屏東，縣長周春米指派地政處長陳錦屏、城鄉處長陳志宏、縣長室主任王品晴、原民處副處長蔡文進與會，表達屏東縣政府的爭取決心。

周春米說，絕對會把握千載難逢機會，和中央、地方鄉親持續努力，爭取將九棚打造為太空村，結合生態旅遊與觀光接軌國際。

地政處長陳錦屏代表縣府發言，陳錦屏說，感謝國科會給屏東機會，謝謝鄉親支持，會中並建議國科會和國家太空中心，務必確保發射場域的安全，維護地方生態永續，以及提供地方鄉親共榮共好的回饋機制。

蔡妙慈表示，國家發射場域是台灣發展太空科技與產業的基礎建設，綜觀國際案例，發射場域屬於較低開發強度，國科會特別重視與在地既有歷史及人文結合，與地方政府合作，善用發射場域產業、觀光及科技的特色，推升太空教育、產業觀光、交通建設等各面向的最大效益，提供在地就業機會。

公聽會現場，居民多表達支持國家太空政策及發射場域，並提醒應加強確保發射安全，降低對環境生態之影響，後續應有完善的回饋機制等建議。

立委蘇清泉致詞時強調，當地居民的安全必須獲得充分的保障，而福利及回饋部分，務必落實到附近居民，另對提供新的工作機會，蘇清泉也要求應確實照顧到當地鄉親。立委徐富癸說，說明會中，許多鄉親表達擔心爆炸風險、生命財產安全、環境保護及回饋機制，他會協助國科會，建立溝通平台，一起來排除問題，不讓鄉親擔憂。