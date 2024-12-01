入列國家發射場域選址 屏東縣府：爭取九棚打造太空村
建置國家發射場域，屏東準備好了！國科會今年8月27日公告「屏東縣滿州鄉九棚村」為國家發射場域其中一處候選場址，今在屏東縣滿州鄉九棚旅遊資訊站舉行公聽會，鄉親期盼發射場落腳九棚，縣府表示，爭取將九鵬打造太空村。
今天公聽會由國科會前瞻處長蔡妙慈主持，屏東縣政府、國家太空中心、地方各級民意代表，以及超過百名鄉親踴躍參與並表達意見。
屏東縣政府指出，縣府積極推動太空產業發展，全力爭取國家發射場落腳屏東，縣長周春米指派地政處長陳錦屏、城鄉處長陳志宏、縣長室主任王品晴、原民處副處長蔡文進與會，表達屏東縣政府的爭取決心。
周春米說，絕對會把握千載難逢機會，和中央、地方鄉親持續努力，爭取將九棚打造為太空村，結合生態旅遊與觀光接軌國際。
地政處長陳錦屏代表縣府發言，陳錦屏說，感謝國科會給屏東機會，謝謝鄉親支持，會中並建議國科會和國家太空中心，務必確保發射場域的安全，維護地方生態永續，以及提供地方鄉親共榮共好的回饋機制。
蔡妙慈表示，國家發射場域是台灣發展太空科技與產業的基礎建設，綜觀國際案例，發射場域屬於較低開發強度，國科會特別重視與在地既有歷史及人文結合，與地方政府合作，善用發射場域產業、觀光及科技的特色，推升太空教育、產業觀光、交通建設等各面向的最大效益，提供在地就業機會。
公聽會現場，居民多表達支持國家太空政策及發射場域，並提醒應加強確保發射安全，降低對環境生態之影響，後續應有完善的回饋機制等建議。
立委蘇清泉致詞時強調，當地居民的安全必須獲得充分的保障，而福利及回饋部分，務必落實到附近居民，另對提供新的工作機會，蘇清泉也要求應確實照顧到當地鄉親。立委徐富癸說，說明會中，許多鄉親表達擔心爆炸風險、生命財產安全、環境保護及回饋機制，他會協助國科會，建立溝通平台，一起來排除問題，不讓鄉親擔憂。
蔡妙慈與國家太空中心同仁承諾，安全防護為發射場域最重要的課題，會秉持最高標準進行後續規劃，國科會詳實記錄各界意見，作為後續規畫參考，包括環境保護以及回饋機制，會參考在地居民需求及意見，研擬完善機制，選出與地方政府、在地鄉親共創共榮的最佳方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言