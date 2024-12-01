高雄鹽埕區知名奶茶店出包 消費者買飲料加料送「識別證」

高雄市一名消費者發現知名奶茶店販售的奶茶竟被「加料」，快喝完才發現杯底有個造型可愛的員工識別證，在社群網路分享後引起熱議，網友趣稱「聖誕節交換禮物」、「另類的大獎」。高市衛生局今日稽查，業者說明是磁吸式識別證在作業中不慎掉落，將依違反食品安全衛生管理法開罰，另發現店內垃圾桶未加蓋，已要求業者改善。

老店位在鹽埕區、百貨公司也有分店的知名奶茶發生食安疑慮，一名消費者在threads發文說，前往前鎮區飲料店買奶茶，居然在底部發現一個斗大的員工識別證，上面顯示一名洪姓店員名字，消費者事後分享在社群網路引發廣泛討論。

網友說「好好喔，買飲料送姻緣」、「洪某某，妳的名牌是不是不見了」。還有人開玩笑說，這杯飲料是隱藏版的飲料，「還以為是中大獎，沒想到是另類的大獎」。

高市衛生局表示，今日派員稽查，業者表示識別證為磁吸式，疑作業過程中不小心掉落，將依違反高雄市公共飲食場所衛生管理自治條例第11條第4款暨食品安全衛生管理法第14條及第47條第6款規定，處罰鍰3萬以上300萬元以下罰鍰。

此外，該業者已完成產品責任險投保及食品業者登錄，不過作業場所垃圾桶未加蓋，立即輔導改善，現場抽驗飲品檢驗，等結果出來再依法辦理。