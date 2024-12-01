屏東志工4.9萬人 中高齡占6成 志工運動會趣味競賽同樂

屏東縣府響應12月5日國際志工日，今在縣立體育館舉辦志工運動會，屏東縣志工有4.9萬人，中高齡志工占6成，縣長周春米與大家一起同樂參與趣味競賽，社會處表示，投入志願服務是社會參與最佳途徑，也是延緩老化最好的聖品。

社會處指出，今年是志願服務立法第23年，屏東列冊志工隊共有1175隊，領有紀錄冊志工有4萬9000餘人，中高齡志工占所有志工人數高達60%，另外，志工參與性別中，男性兩成，女性八成。

今天運動會開幕式，縣長周春米帶領各局處首長為活動揭開序幕，一起跳氧體操展現熱情與活力，周春米也提到，感謝屏東縣4萬多名志工奉獻，讓屏東齊步向前，運動會也是展現平台，凝聚社區力量、促進合作與友誼的良機。

社會處表示，運動會設置6個趣味競賽，包括水彈槍大戰、串串呼拉圈、我是屏東人牌卡賽、紅綠夾夾樂、GOGORO推車賽以及富有趣味性的咕咕雞賽跑，每個項目都充滿了挑戰。

縣長周春米與局處首長、議員們分組，一起參與趣味競賽咕咕雞賽跑，現場氣氛熱絡，大家一起同樂。

內埔鄉隘寮社區志工隊長呂享穗說，志工隊有64人，社區參與的志工平均50歲，當志工很開心，陪伴社區據點長輩們，志工隊成員大多是務農為主。

內埔鄉東寧志工隊長李世添說，當志工近20年，男性志工比例雖然少，呼籲男性志工一起投入志工行列，增加對社會服務與態度，志工隊25人，男性有5人，志工隊服務社區關懷據點，照顧社區長輩。