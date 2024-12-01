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高雄61團體募逾473萬元 助千餘戶弱勢民眾度難關

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市社會局攜手與61個單位募集逾473萬元扶助金，今天舉辦「公私齊力 愛無限」活動，感謝善心人士默默付出。圖／高市社會局提供
高市社會局攜手與61個單位募集逾473萬元扶助金，今天舉辦「公私齊力 愛無限」活動，感謝善心人士默默付出。圖／高市社會局提供

高市社會局新興社福中心、三民社福中心、左營社福中心、楠梓社福中心攜手與民間慈善團體、宗教團體及基金會等61個單位，募集逾473萬元扶助金，讓弱勢家庭度過家庭變故與急難事件，今天舉辦「公私齊力 愛無限」活動，感謝善心人士默默付出，將可協助1360戶次弱勢家庭度難關。

社會局表示，46歲的阿傑，原從事水電工作，長年照顧失明且須洗腎的哥哥，收入雖然不豐但尚能維持生活，怎奈命運多舛，阿傑在今年6月被診斷罹患大腸癌末期，身體虛弱到無法工作。

社福中心社工接案後，立即協助阿傑及哥哥申請福利資格與補助，並連結在地慈善資源提供急難救助金及尿布、看護墊、營養品等生活物資，讓他們可穩定生活。阿傑說，感謝社工和慈善會的善心人士，讓他們兄弟倆有活下去的希望。

今天的感恩活動不但致贈感謝狀，每份感謝狀都附上受助者寫的感恩小卡，受助者寫下「謝謝慈善單位在媽媽住院期間協助我們家，讓我們度過難關，也謝謝食物銀行給我們很多東西，讓我和姐姐能夠溫飽」、「在我困難無助時，感謝您伸出支援幫忙我們，心中的感恩無盡」、「謝謝您們的補助款，幫助我和孩子有地方暫時居住生活」、「謝謝叔叔阿姨提供我助學金，我會認真讀書」，簡單的隻字片語，傳達了感激，讓會場充滿感謝溫馨的氣氛。

社會局長蔡宛芬說，感謝慈善及宗教團體、基金會、善心人士，願意與社福中心一起協助在地弱勢家庭。高雄市共有18處社福中心，社工能就近提供民眾在地專業的社會福利服務，並依弱勢家庭的需求，結合民間資源，提供家庭支持、經濟扶助等服務，公私齊力建構社會安全網，讓弱勢家庭能更有力量面對困境。

社會局說，民眾如家庭遭逢困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心，社會局網站https://socbu.kcg.gov.tw/index.php，或洽社會福利諮詢專線07-3344885。

社會局局長蔡宛芬（左四）頒發感謝狀給慈善單位代表。圖／高市社會局提供
社會局局長蔡宛芬（左四）頒發感謝狀給慈善單位代表。圖／高市社會局提供
受助者親寫小卡表達對慈善單位的感謝。圖／高市社會局提供
受助者親寫小卡表達對慈善單位的感謝。圖／高市社會局提供
社會局蔡宛芬局長（左三）頒發感謝狀予公益團體代表。圖／高市社會局提供
社會局蔡宛芬局長（左三）頒發感謝狀予公益團體代表。圖／高市社會局提供

弱勢家庭 社工

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