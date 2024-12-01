影／趕祭品文尾班車 高雄關帝廟雞排供不應求追加1千份

為慶祝中華隊12強奪冠，高雄大樹區關帝廟今天早上贈送1200份雞排，信眾迴響熱烈大排長龍，管委會主委潘献有不忍心讓民眾撲空，當場又追加1000份，總計2200份。信眾開心說「世界冠軍不容易，今天的雞排真的太香、太好吃了」。

東照山關帝廟發雞排消息廣為流傳，上午9點不到，廣場就湧入滿滿人潮。為讓信眾吃到新鮮現炸的香酥雞排，廟方安排四組人力現場作業，除提供雞排還有免費爆米花可享用，許多民眾呼朋引伴來排隊，拿到雞排後當場開吃，氣氛好歡樂。

主委潘献有表示，感謝打棒球的年輕人認真打拚，台灣才有機會得到世界冠軍，真的很不簡單 ，今天搭上尾班車藉機慶祝一下，沒有花很多錢，大家一起開心。