慶祝12強奪世界冠軍 高雄東照山關帝廟今早發1200個雞排

高雄大樹區的東照山關帝廟，以關聖帝君的忠義精神聞名，主委潘献有平時熱心公益，在中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍後，發起分享雞排活動，今天上午10點在廟前廣場發送1200份免費雞排，吸引民眾大排長龍。潘献有說，中華隊的表現令人振奮，榮耀屬於全體台灣人，希望讓大家一起感受快樂。

潘献有說，這次中華隊奪冠的歷史性時刻，不僅是在體壇上的巨大成就，更喚起了台灣人對棒球的熱情與支持，無論是場上的隊員還是場下的球迷，每一個人的努力與支持都是這份榮耀的重要組成。

潘献有表示，雞排分享活動從今天上午10點開始，廟方在廟前廣場設置發放區，提供1200份熱騰騰的雞排給前來的民眾免費索取，一起感受中華隊奪冠的喜悅，由於雞排數量有限，採「先到先得」原則，送完為止。

現場排隊的民眾說，聽到奪冠消息後，立刻放鞭炮來慶祝，今天專程從市區開車來到東照山排隊領取雞排，不僅感受熱鬧氣氛，也表達對中華隊的支持。廟方在現場提醒民眾遵守排隊規範，不要貪多，希望將這份喜悅傳遞給更多人。