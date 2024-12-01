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明正國中師生動畫遊戲「阿猴歷險記」帶領學生認識家鄉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣明正國中老師廖勇翔（後排左三）帶領學生組成「屏原引力場」團隊，參加2024年聯發科技主辦「智在家鄉數位社會創新競賽」，以「阿猴歷險記」為題，設計沉浸式動畫遊戲，在全國362組不分齡競賽中勇闖全國前20名，獲頒特別獎。圖／明正國中提供
屏東縣明正國中老師廖勇翔（後排左三）帶領學生組成「屏原引力場」團隊，參加2024年聯發科技主辦「智在家鄉數位社會創新競賽」，以「阿猴歷險記」為題，設計沉浸式動畫遊戲，在全國362組不分齡競賽中勇闖全國前20名，獲頒特別獎。圖／明正國中提供

屏東縣明正國中師生與校友組成「屏原引力場」團隊，參加2024年聯發科技主辦「智在家鄉數位社會創新競賽」，他們以「阿猴歷險記」為主題，設計沉浸式遊戲，讓國中小學生邊玩動畫邊了解在地歷史故事，在全國362組不分齡競賽中勇闖全國前20名，獲頒特別獎。

這項競賽不因競賽結束而結束，老師廖勇翔說，計畫一直持續，團隊學生成員從國中8年級到高中2年級學生，共11名學生，都是跟他一起從事資訊科技領域競賽學生們。

廖勇翔說，屏東市有豐厚歷史文化，但隔代教養普遍，升上國中後學生們跟長輩互動不佳，原因小朋友不太了解阿公阿嬤小時候事情。國中學AI、也學遊戲設計跟動畫，帶領學生將以前的故事，製作成遊戲動畫，不僅學科技，也可以了解家鄉文化，「阿猴歷險記」遊戲動畫，因而產生，從遊戲冒險認識屏東。 

除資訊科技，團隊們實際田野調查，走訪屏東市區，訪談人物，廖永翔說，走訪勝利星村、萬年溪、勝利商圈，4、50年代時，萬年溪很乾淨。勝利星村以前的街道，充滿著眷村風，屏東市以前有小火車過，收集資料後繪製遊戲動畫。

師生們將動畫遊戲向下推廣，走訪屏東市區與鄰近鄉鎮國小，民生國小、麟洛國小等，透過營隊方式讓學生們認識，也訓練學生們寫程式與AI人工智慧應用。

明正國中九年級學生陳柔潔說，她住在屏東15年，對屏東卻不太瞭解，大多是社會課本淺淺的看過，她去民生國小宣導時，發現很多小朋友跟她一樣不了解屏東，透過遊戲動畫，讓小朋友更認識屏東。

九年級李君宓說，她喜歡玩遊戲，老師提供製作遊戲動畫想法後，開始設計遊戲，玩遊戲也是可以讓大家學習。

「有努力就有收穫」，九年級李學彥負責寫遊戲程式設計，他說，選擇要做那一種遊戲類型又能適合比賽，是有點難度。這次比賽過程讓他比較不那麼緊張，未來想學習程式語言，精進能力。

屏東縣明正國中老師廖勇翔（左二）帶領學生組成「屏原引力場」團隊，參加2024年聯發科技主辦「智在家鄉數位社會創新競賽」，以「阿猴歷險記」為題，設計沉浸式動畫遊戲，在全國362組不分齡競賽中勇闖全國前20名，獲頒特別獎。記者劉星君／攝影
屏東縣明正國中老師廖勇翔（左二）帶領學生組成「屏原引力場」團隊，參加2024年聯發科技主辦「智在家鄉數位社會創新競賽」，以「阿猴歷險記」為題，設計沉浸式動畫遊戲，在全國362組不分齡競賽中勇闖全國前20名，獲頒特別獎。記者劉星君／攝影

動畫 屏東縣

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