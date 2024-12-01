微電車掛牌上路 高雄秤重抓改裝

微型電動二輪車昨天納管執法，全台警方昨天也全面取締違規，違規樣態以未懸掛號牌行駛、未戴安全帽、雙載及私自改裝居多，高雄警方甚至出動吊車，以吊秤秤重方式取締車主違規改裝。

台北市政府統計，北市微型電動二輪車掛牌數為6492輛，市警局今年以來共取締微電車違規1631件，較去年同期增加567件。交通事故有208件，造成1人死亡、113人受傷。

新北市警局交通大隊取締微型電動二輪車違規有3216件，較去年年同期增加893件，增幅達38.4%，違規態樣以「乘坐人數超過規定數額」1120件最多、「未依規定戴安全帽」493件次之，改裝違規有55件；違規族群以移工等「外籍人士」較多，約占60%。

至於昨天納管執法首日，至下午3時止，共取締微電車違規41件，包含「未領用牌照（未掛牌）行駛」17件最多。

台南市警局昨首日共取締37件，以未懸掛號牌行駛者23件最多，依道交處罰條例罰1200以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛。

高雄市警方及監理處昨天發現仍有車主未領牌，或領牌沒掛牌就上路，馬上攔車開罰。警方並出動吊車，以吊秤秤重方式，取締車主違規改裝微電車，發現微電車違規加裝電池或繼電器超重，儘管有車主要求拆電池重秤，警方仍不手軟，強制移置車輛或沒入。

高雄市和高雄區2監理處共3萬3000輛微電車申請掛牌，警方昨天加強取締擅自改裝和雙載部分，用秤重方式抓到3輛微電車改裝過，另有一名外籍移工騎微電車雙載，遭攔車開罰。

高雄市警交通大隊長黃元民表示，微電車加電池的標準重量，應在65公斤以下，一旦超出65公斤，就可能改裝過，以提升車速，造成交通安全疑慮。

1名黃姓老翁騎微電車經過楠梓區德賢路，秤重車重74公斤超標。黃翁稱，「車子買來就這樣」，但是警方打開他的置物箱，發覺加裝重約13公斤的電池。警方表示，可依法罰1200元到3600元。