小型造鎮 鳳山勝利安居社宅動土

高達5千戶的高雄鳳山「勝利安居」社會住宅規畫為小型造鎮，是全國新建社宅最大案，其中A基地近1800戶昨動土，預計5年後完工。市長陳其邁指高市囤房稅目前約增加3億元收入，全用做社宅、包租代管和租金補貼，一般戶租金折減為市價75折、關懷戶5折。

出席動土典禮的副總統蕭美琴說，社宅是讓下一個世代在台灣安身立命、讓每一世代擁有居住正義的重要政策，會朝政府興辦、包租代管、租金補貼3重點推進，達到照顧百萬租屋居民目標。陳其邁說，勝利安居是「中央請客、中央埋單」，蓋出屬於鳳山人的家；高雄已通過囤房稅條例，增加的稅收全作為社宅、包租代管和租金補貼。

國家住都中心董事長花敬群說，勝利安居社宅位在鳳山93期重劃區，鄰近自強公園、海風公園和國定古蹟「原日本海軍無線電信所」，附近鳳山日照中心提供公托、公幼和身障日照服務，A基地將建7棟地上14層、地下2層建物，設置店舖、出租辦公室、高市勞工局參見辦公室。

目前國家住都中心在高雄推32處共1萬8812戶社宅，其中鳳山有8處6653戶；國家住都中心第99處動土的勝利安居A社宅昨動土，規畫1865戶，總經費103億元，由中央全額投資，另已決標的B、C、D和規畫中的E基地將採小造鎮，開發完成後共提供5409戶，社區總面積達8.43公頃。