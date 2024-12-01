千名官兵進駐 大樹憂交通打結

高雄亞灣區205兵工廠8年前啟動搬遷，近千名士官兵預計今年底進駐大樹北營區，但營區出口8公尺寬的姑山路，聯通至台29線的3條小路僅2.5公尺寬，地方憂心大量官兵進駐後當地交通會打結，議員指台南永康砲校遷址配套完善，高市府卻無作為。

副市長林欽榮坦言，現行交通確實對官兵不安全，也對大樹人不公平，將邀國防部軍備局開會討論，也責請交通局規畫聯外交通計畫，都發局評估向國防部、交通部爭取經費，採都市計畫手段拓寬道路，另要求軍方提疏運計畫，年底前確定方案。

205兵工廠2016年確定搬遷後，採先建後遷模式，分別遷至林園營區、大樹北營區及光復營區3處新廠，總經費122億元。林園營區2年前完工，工務局代施作的大樹北營區第一階段建物於去年7月交付軍方，其餘建物今年6月完工，預計今年底可全數遷廠，但議員黃飛鳳批，「大樹居民未蒙其利，先受其害」。

黃飛鳳說，205兵工廠遷址後，有近千名官兵進駐，通勤族恐對接不上公車、火車，也排擠當地民眾上下班、就醫需求，施工階段車禍頻傳。反觀台南永康砲校明年7月將遷至關廟區湯山營區，台南市政府花6.75億元建20公尺寬的湯山大道及10公尺寬的聯外道路。基於防災聯外考量，再施作第3條聯外道，全線拓寬到8公尺，供軍方、農民共用，永康、關廟地區皆受惠。

大樹區興田里長曾金益表示，當地靠近光復廠區，施工階段就有大量車流來往，道路遍布泥濘，官兵進駐後交通恐會更亂，尤其205廠少與地方打交道，地方意見無處申訴。

黃飛鳳指出，大樹北營區、光復營區所在的姑山路，有活動中心、社區關懷據點、國小和姑山倉庫，是當地要道；但道路僅8公尺寬，軍民常爭道，採收季節也與農用車擠在一起，而連接台29線的3條小路僅2.5公尺寬，「萬一發生重大意外，2.5公尺道路能疏散大量人民與士兵」？