屏東文學獎頒獎 有創作者連拿新詩、短篇小說及散文獎

2024屏東文學獎今日在屏東總圖演講廳舉行頒獎，共有7類項、30件作品獲獎，其中得獎人陳昱良獲得新詩首獎、短篇小說與散文佳作，創作豐富。就讀台大醫學系的田祐僖，則獲得青春文學組小品文首獎及新詩評審獎。

今年屏東文學獎收件數共417件，包含兒童文學、新詩、散文、短篇小說與創作獎助。為了鼓勵屏東青年學子創作，今年首度新增「青春文學」，包含新詩及小品文2種文類，以「南國的風」為主題，培養創作種子，希望在未來文學界中發光發熱。

投稿作者遍及全台及海外各地，透過文字書寫屏東在地的風土特色、生活地景，題材包含了歷史、地理、生態等，評審委員一致認為今年度的作品都展現出無窮的文學創作潛力，縣長周春米也頒獎給30名受獎者。