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屏東文學獎頒獎 有創作者連拿新詩、短篇小說及散文獎

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
2024屏東文學獎今日在屏東總圖演講廳舉行頒獎，共有7類項、30件作品獲獎。記者潘奕言／攝影
2024屏東文學獎今日在屏東總圖演講廳舉行頒獎，共有7類項、30件作品獲獎。記者潘奕言／攝影

2024屏東文學獎今日在屏東總圖演講廳舉行頒獎，共有7類項、30件作品獲獎，其中得獎人陳昱良獲得新詩首獎、短篇小說與散文佳作，創作豐富。就讀台大醫學系的田祐僖，則獲得青春文學組小品文首獎及新詩評審獎。

今年屏東文學獎收件數共417件，包含兒童文學、新詩、散文、短篇小說與創作獎助。為了鼓勵屏東青年學子創作，今年首度新增「青春文學」，包含新詩及小品文2種文類，以「南國的風」為主題，培養創作種子，希望在未來文學界中發光發熱。

投稿作者遍及全台及海外各地，透過文字書寫屏東在地的風土特色、生活地景，題材包含了歷史、地理、生態等，評審委員一致認為今年度的作品都展現出無窮的文學創作潛力，縣長周春米也頒獎給30名受獎者。

縣府文化處指出，去年獲散文佳作的陳昱良，今年新詩、短篇小說及散文共3文類獲評審肯定，展現豐厚的文學底子；今年唸大一的田祐僖，屏中畢業以繁星榜首錄取台大醫學系，透過閱讀增長創作養分，也獲評審青睞。另外創作獎助錄取1名，來自萬丹的陳二源得獲25萬元獎助金。

2024屏東文學獎今日在屏東總圖演講廳舉行頒獎，共有7類項、30件作品獲獎。記者潘奕言／攝影
2024屏東文學獎今日在屏東總圖演講廳舉行頒獎，共有7類項、30件作品獲獎。記者潘奕言／攝影

台大 屏東 醫學

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