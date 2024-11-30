快訊

陸大學教授遭爆偷吃富婆搞大肚子 竟聯手元配仙人跳勒索1.3億

許銘春涉挪「就安基金」辦演唱會 雇主協會：拿長照家庭血汗錢揮霍

「你要不要先XX」霸凌音檔曝光 衛福部次長：傷害公務員對人民非好事

高雄城市盃龍舟錦標賽 台港50隊勁旅比拚競技

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄城市盃龍舟錦標賽吸引近50隊、逾千名各界龍舟好手參加。圖／運發局提供
高雄城市盃龍舟錦標賽吸引近50隊、逾千名各界龍舟好手參加。圖／運發局提供

高雄城市盃龍舟錦標賽今開幕，來自台港等地50隊勁旅、逾千名龍舟好手，為冬日愛河激起熱力漣漪，今年賽事不僅主打冬季高競技程度龍舟賽，更突破以往優勝制、改採積分制賽事，參賽隊伍須同時參加傳統及競技2種賽制，比體力也比肌耐力，讓賽事精彩更有看頭。

開幕式在二二八和平紀念公園舉行，由市長陳其邁、高雄市體育總會理事長許文宗、身兼體育總會龍舟委員會主委的市議員鄭孟洳，以及立委林岱樺、邱議瑩、許智傑等人為活動揭開序幕。

陳其邁表示，高雄秋冬仍適合水域活動，市府近年積極打造冬季水域運動領導品牌，形塑高雄成為台灣頂尖水域活動城市，今年城市盃邁入第14屆，他加碼獎金8萬元，在場選手大聲歡呼興奮不已，卯足拚勁要把獎金帶回家。

此次參賽隊伍實力堅強，去年城市盃龍舟賽200公尺直道競速及1000公尺追逐賽公開女子組雙料冠軍的真理大學來勢洶洶；鍵財機械、健身工廠、中鋼、中龍鋼鐵等多家企業也參與，東、北部地區宜蘭五結鄉龍舟隊、知名友善性別彩虹重擊龍舟隊等特地南下高雄參賽。

此外，香港龍舟愛好者自由龍龍舟會、戰役會龍舟隊、馬灣聯青龍、海龜潛水同學會龍舟隊、CYMAX中益復合材料龍舟隊等也不遠千里組隊參賽響應這場南台灣專業級水域運動盛會。

高市運發局表示，除龍舟賽，現場還有多元豐富的美食、手作等文創市集，龍舟賽事明天還有一天，由於周邊停車空間有限，民眾可搭乘大眾運輸，捷運中央公園站、前金站、鹽埕埔站皆可步行抵達會場，搭乘輕軌於真愛碼頭站下車、或利用幹線50號公車抵達會場。

國立中山大學組隊來參賽冬日龍舟賽。圖／運發局提供
國立中山大學組隊來參賽冬日龍舟賽。圖／運發局提供
參賽隊伍須同時參加傳統及競技二種類別龍舟比賽，比體力也比肌耐力。圖／運發局提供
參賽隊伍須同時參加傳統及競技二種類別龍舟比賽，比體力也比肌耐力。圖／運發局提供

運動 陳其邁 龍舟賽

延伸閱讀

獨缺許銘春 高雄社宅動工 綠營下屆市長參選人就差她

高雄心衛中心主任疑涉霸凌 衛生局：調離非主管職 一周內調查完成

高雄衛生局涉霸凌！壓榨、逼下跪認錯 陳其邁：有證據就調查

高雄棒球場挨轟使用率低「應孵出大巨蛋？」陳其邁回應

相關新聞

南迴知名景點9420「鹿小愛」尋回來？小愛迷祝賀生日快樂

南迴公路知名景點9420「鹿小愛」公仔遭竊，全台小愛迷關心，公路局趕在鹿小愛今天生日，特別將初代公仔安置，吸引大批民眾及...

濱線觀光列車哈瑪星今首航 高雄百年鐵道再現風華

今年高雄設市100年，也是鐵路通車124周年，高市府推出百年鐵道復駛計畫，重新整修哈瑪星鐵道園區鐵軌，從全台蒐羅逾30輛...

高雄城市盃龍舟錦標賽 台港50隊勁旅比拚競技

高雄城市盃龍舟錦標賽今開幕，來自台港等地50隊勁旅、逾千名龍舟好手，為冬日愛河激起熱力漣漪，今年賽事不僅主打冬季高競技程...

高雄12月1日停水14小時 57萬戶受影響

台水公司表示，因澄清湖廠電氣設備汰換更新需停水施工，高雄市三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、左營區、苓雅區、仁武區等7區，...

高雄消防月曆別出心裁 搜救犬當主角

高雄市消防局搜救犬4月在花蓮地震立下大功，其中「Roger」成功尋找到3名遭土石掩埋的遊客遺體，登上國際媒體。高雄市消防...

屏東老人逾2成 青年解憂市集到護理之家展現活力

大部分長照單位為患者隱私，多數採封閉或半封閉，屏東縣老年人口20.7％，進入超高齡社會，屏東縣在地青年發起「解憂市集」將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。