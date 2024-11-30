高雄城市盃龍舟錦標賽 台港50隊勁旅比拚競技

高雄城市盃龍舟錦標賽今開幕，來自台港等地50隊勁旅、逾千名龍舟好手，為冬日愛河激起熱力漣漪，今年賽事不僅主打冬季高競技程度龍舟賽，更突破以往優勝制、改採積分制賽事，參賽隊伍須同時參加傳統及競技2種賽制，比體力也比肌耐力，讓賽事精彩更有看頭。

開幕式在二二八和平紀念公園舉行，由市長陳其邁、高雄市體育總會理事長許文宗、身兼體育總會龍舟委員會主委的市議員鄭孟洳，以及立委林岱樺、邱議瑩、許智傑等人為活動揭開序幕。

陳其邁表示，高雄秋冬仍適合水域活動，市府近年積極打造冬季水域運動領導品牌，形塑高雄成為台灣頂尖水域活動城市，今年城市盃邁入第14屆，他加碼獎金8萬元，在場選手大聲歡呼興奮不已，卯足拚勁要把獎金帶回家。

此次參賽隊伍實力堅強，去年城市盃龍舟賽200公尺直道競速及1000公尺追逐賽公開女子組雙料冠軍的真理大學來勢洶洶；鍵財機械、健身工廠、中鋼、中龍鋼鐵等多家企業也參與，東、北部地區宜蘭五結鄉龍舟隊、知名友善性別彩虹重擊龍舟隊等特地南下高雄參賽。

此外，香港龍舟愛好者自由龍龍舟會、戰役會龍舟隊、馬灣聯青龍、海龜潛水同學會龍舟隊、CYMAX中益復合材料龍舟隊等也不遠千里組隊參賽響應這場南台灣專業級水域運動盛會。