高雄城市盃龍舟錦標賽 台港50隊勁旅比拚競技
高雄城市盃龍舟錦標賽今開幕，來自台港等地50隊勁旅、逾千名龍舟好手，為冬日愛河激起熱力漣漪，今年賽事不僅主打冬季高競技程度龍舟賽，更突破以往優勝制、改採積分制賽事，參賽隊伍須同時參加傳統及競技2種賽制，比體力也比肌耐力，讓賽事精彩更有看頭。
開幕式在二二八和平紀念公園舉行，由市長陳其邁、高雄市體育總會理事長許文宗、身兼體育總會龍舟委員會主委的市議員鄭孟洳，以及立委林岱樺、邱議瑩、許智傑等人為活動揭開序幕。
陳其邁表示，高雄秋冬仍適合水域活動，市府近年積極打造冬季水域運動領導品牌，形塑高雄成為台灣頂尖水域活動城市，今年城市盃邁入第14屆，他加碼獎金8萬元，在場選手大聲歡呼興奮不已，卯足拚勁要把獎金帶回家。
此次參賽隊伍實力堅強，去年城市盃龍舟賽200公尺直道競速及1000公尺追逐賽公開女子組雙料冠軍的真理大學來勢洶洶；鍵財機械、健身工廠、中鋼、中龍鋼鐵等多家企業也參與，東、北部地區宜蘭五結鄉龍舟隊、知名友善性別彩虹重擊龍舟隊等特地南下高雄參賽。
此外，香港龍舟愛好者自由龍龍舟會、戰役會龍舟隊、馬灣聯青龍、海龜潛水同學會龍舟隊、CYMAX中益復合材料龍舟隊等也不遠千里組隊參賽響應這場南台灣專業級水域運動盛會。
高市運發局表示，除龍舟賽，現場還有多元豐富的美食、手作等文創市集，龍舟賽事明天還有一天，由於周邊停車空間有限，民眾可搭乘大眾運輸，捷運中央公園站、前金站、鹽埕埔站皆可步行抵達會場，搭乘輕軌於真愛碼頭站下車、或利用幹線50號公車抵達會場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言