12強賽／台灣隊張政禹回屏東 周春米贈一兩黃金金牌

台灣奪下世界12強棒球冠軍，出身屏東縣車城鄉的國手張政禹今天返鄉，屏東縣長周春米到場披上象徵榮耀的「台灣之光」彩帶，宣布贈送一兩黃金金牌，祝福再次突破自我。

張政禹返鄉受到鄉親熱情歡迎，不僅有車隊掃街，還辦桌款待。周春米結束屏東市的行程後，趕往車城鄉。

周春米為張政禹披上象徵榮耀的「台灣之光」彩帶並表示，前幾天看到報導中，張政禹表達最感謝的人是老婆，所以特地送上屏東城市杯「致，一杯子的美好」骨瓷杯盤組給小倆口，傳達「一輩子的美好」祝福。

周春米說，為感謝張政禹為台灣爭光，也致贈一兩黃金，希望這份心意能陪伴張政禹接下來的棒球生涯，再次突破自我。

張政禹也回贈簽名紀念球棒給周春米與鄉親，感謝大家一路以來的支持與鼓勵。

周春米強調，縣府團隊將持續投入資源，支持棒球運動及基層體育發展，讓更多年輕選手能夠追逐夢想，呼籲鄉親們繼續關注與支持屏東的運動發展，為台灣共同創造更多的榮耀時刻。