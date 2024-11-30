濱線觀光列車哈瑪星今首航 高雄百年鐵道再現風華

今年高雄設市100年，也是鐵路通車124周年，高市府推出百年鐵道復駛計畫，重新整修哈瑪星鐵道園區鐵軌，從全台蒐羅逾30輛舊火車在園區營運及展示，以台鐵老舊特快車改造而成的「哈瑪星號」濱線觀光列車今天啟航，吸引遊客和鐵道迷爭相搭火車遊覽，重現百年鐵道風華。

今天啟航儀式，高雄市長陳其邁從當年高雄港站結束營運前的站長陳文川手上，接下象徵火車通行證的電氣路牌，並與交通部觀光署長周永暉、立委民代，以及台鐵老員工一同揭下哈瑪星號車頭牌，黑車頭氣派復古。

陳其邁表示，高雄哈瑪星是高雄這座城市發展起點，歷經1年多翻修整頓，哈瑪星號才得以再次行駛於舊濱線軌道上，為紀念復駛營運，宣布11月29日訂為「高雄鐵道日」。

打狗驛故事館長古庭維指出，鐵道園區前身是台鐵高雄港站於1900年設立，已有124年歷史，當年車站設計38條軌道，主要以載運貨物進出高雄港，後來2008年停駛，16年後重新復駛，搖身一變成為觀光車站。

古庭維說到，這輛載客的哈瑪星號火車是以日治時代老火車改造，車身編號CT-259，於1938年引進台灣，早年用來做旅客特快車使用，長途列車跑得特別快，如今化身觀光列車延續老火車的生命。

文化局表示，鐵道園區展出31輛台灣鐵道史中不同時期、不同功能的火車，包括守車、平車、敞車、貨車移動機、蒸汽機車等各式各樣老火車，其中5輛車廂重新翻修設計用來營運載客，其餘展示在鐵道園區，其中３輛塗裝成「嘟嘟火車」變成新潮店面，火車上的麵包店、冰淇淋店，重現火車往日情景。