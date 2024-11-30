快訊

講電話嫌吵…冷血情侶連賞巴掌打死1歲女兒 今涉同招再虐死男嬰

輻射冷卻影響 今晚至明晨2縣市低溫恐跌破10度

涉創意私房不雅片…他持續約炮2少女拍私密片 色男下場出爐

濱線觀光列車哈瑪星今首航 高雄百年鐵道再現風華

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
哈瑪星號今天亮相，黑車頭氣派又復古。記者郭韋綺／攝影
哈瑪星號今天亮相，黑車頭氣派又復古。記者郭韋綺／攝影

今年高雄設市100年，也是鐵路通車124周年，高市府推出百年鐵道復駛計畫，重新整修哈瑪星鐵道園區鐵軌，從全台蒐羅逾30輛舊火車在園區營運及展示，以台鐵老舊特快車改造而成的「哈瑪星號」濱線觀光列車今天啟航，吸引遊客和鐵道迷爭相搭火車遊覽，重現百年鐵道風華。

今天啟航儀式，高雄市長陳其邁從當年高雄港站結束營運前的站長陳文川手上，接下象徵火車通行證的電氣路牌，並與交通部觀光署長周永暉、立委民代，以及台鐵老員工一同揭下哈瑪星號車頭牌，黑車頭氣派復古。

陳其邁表示，高雄哈瑪星是高雄這座城市發展起點，歷經1年多翻修整頓，哈瑪星號才得以再次行駛於舊濱線軌道上，為紀念復駛營運，宣布11月29日訂為「高雄鐵道日」。

打狗驛故事館長古庭維指出，鐵道園區前身是台鐵高雄港站於1900年設立，已有124年歷史，當年車站設計38條軌道，主要以載運貨物進出高雄港，後來2008年停駛，16年後重新復駛，搖身一變成為觀光車站。

古庭維說到，這輛載客的哈瑪星號火車是以日治時代老火車改造，車身編號CT-259，於1938年引進台灣，早年用來做旅客特快車使用，長途列車跑得特別快，如今化身觀光列車延續老火車的生命。

文化局表示，鐵道園區展出31輛台灣鐵道史中不同時期、不同功能的火車，包括守車、平車、敞車、貨車移動機、蒸汽機車等各式各樣老火車，其中5輛車廂重新翻修設計用來營運載客，其餘展示在鐵道園區，其中３輛塗裝成「嘟嘟火車」變成新潮店面，火車上的麵包店、冰淇淋店，重現火車往日情景。

文化局說，濱線觀光列車哈瑪星號訂於每周六、日及國定假期間發車，每日開出14班次，行經路線約500公尺，採直線往返，從舊打狗驛月台乘車，北號誌樓、公園陸橋、高雄港檢車分段，來回約4到5分鐘。今啟航首日，吸引大批遊客搭乘復古火車，幾乎班班客滿。

台鐵老舊特快車改造而成的「哈瑪星號」濱線觀光列車今首航。記者郭韋綺／攝影
台鐵老舊特快車改造而成的「哈瑪星號」濱線觀光列車今首航。記者郭韋綺／攝影
以台鐵老舊特快車改造而成的「哈瑪星號」濱線觀光列車今首航。記者郭韋綺／攝影
以台鐵老舊特快車改造而成的「哈瑪星號」濱線觀光列車今首航。記者郭韋綺／攝影
以台鐵老舊特快車改造而成的「哈瑪星號」濱線觀光列車今首航。記者郭韋綺／攝影
以台鐵老舊特快車改造而成的「哈瑪星號」濱線觀光列車今首航。記者郭韋綺／攝影
以台鐵老舊特快車改造而成的「哈瑪星號」濱線觀光列車今首航。記者郭韋綺／攝影
以台鐵老舊特快車改造而成的「哈瑪星號」濱線觀光列車今首航。記者郭韋綺／攝影
濱線觀光列車哈瑪星號今天正式啟航。記者郭韋綺／攝影
濱線觀光列車哈瑪星號今天正式啟航。記者郭韋綺／攝影

哈瑪星 火車 鐵道迷

延伸閱讀

獨缺許銘春 高雄社宅動工 綠營下屆市長參選人就差她

高雄心衛中心主任疑涉霸凌 衛生局：調離非主管職 一周內調查完成

高雄衛生局涉霸凌！壓榨、逼下跪認錯 陳其邁：有證據就調查

高雄棒球場挨轟使用率低「應孵出大巨蛋？」陳其邁回應

相關新聞

濱線觀光列車哈瑪星今首航 高雄百年鐵道再現風華

今年高雄設市100年，也是鐵路通車124周年，高市府推出百年鐵道復駛計畫，重新整修哈瑪星鐵道園區鐵軌，從全台蒐羅逾30輛...

南迴知名景點9420「鹿小愛」尋回來？小愛迷祝賀生日快樂

南迴公路知名景點9420「鹿小愛」公仔遭竊，全台小愛迷關心，公路局趕在鹿小愛今天生日，特別將初代公仔安置，吸引大批民眾及...

高雄12月1日停水14小時 57萬戶受影響

台水公司表示，因澄清湖廠電氣設備汰換更新需停水施工，高雄市三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、左營區、苓雅區、仁武區等7區，...

高雄消防月曆別出心裁 搜救犬當主角

高雄市消防局搜救犬4月在花蓮地震立下大功，其中「Roger」成功尋找到3名遭土石掩埋的遊客遺體，登上國際媒體。高雄市消防...

屏東老人逾2成 青年解憂市集到護理之家展現活力

大部分長照單位為患者隱私，多數採封閉或半封閉，屏東縣老年人口20.7％，進入超高齡社會，屏東縣在地青年發起「解憂市集」將...

12強中華隊張政禹回屏東車城老家 周春米宣布送一兩金牌

世界棒球12強賽台灣奪下冠軍，內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，舉辦車隊遊行、簽名會，並在老家前搭起舞台車大辦桌。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。