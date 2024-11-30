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南迴知名景點9420「鹿小愛」尋回來？小愛迷祝賀生日快樂

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南迴公路知名景點9420「鹿小愛」公仔遭竊，全台小愛迷關心，公路局趕在鹿小愛今天生日，特別將初代公仔安置，吸引大批民眾及小愛迷前來祝他「生日快樂！」。記者尤聰光／攝影
南迴公路知名景點9420「鹿小愛」公仔遭竊，全台小愛迷關心，公路局趕在鹿小愛今天生日，特別將初代公仔安置，吸引大批民眾及小愛迷前來祝他「生日快樂！」。記者尤聰光／攝影

南迴公路知名景點9420「鹿小愛」公仔遭竊，全台小愛迷關心，公路局趕在鹿小愛今天生日，特別將初代公仔安置，吸引大批民眾及小愛迷前來祝他「生日快樂！」

公路局南區分局大武工務段表示，遭竊的新製鹿小愛公仔警方已積極追查，同時也將原公仔重新放置現場，並做好強固措施，讓民眾可以繼續打卡拍照傳遞幸福。

今天從早到晚，南迴公路知名景點9420擠滿大批遊客和前來關心祝賀的小愛迷，大家看到鹿小愛出現在原來位置上，以為他被尋回來了，紛紛搶拍合影。

「得知它被偷，很難過。」小愛迷鍾小姐說，她和先生3年前就是來9420後，互訂終身結婚生子，今天特別來看他。另新竹重機玩家田先生說，就算是初代小愛，他也是很開心。

南迴公路9420諧音同「就是愛你」，成民眾示愛打卡景點，公路局也列為幸福公路，並於2020年11月30日設置公路局公仔，取名為鹿小愛，深受遊客喜愛。

大武警分局表示，鹿小愛公仔遭竊案，已成立專責小組全力偵辦，積極調閱沿線監視系統及訪查周邊住戶，希望能找到線索，也呼籲民眾或回收商切勿收受來路不明的物品，如有發現不明人士兜售變賣，立即打110。

南迴公路知名景點9420「鹿小愛」公仔遭竊，全台小愛迷關心，公路局趕在鹿小愛今天生日，特別將初代公仔安置，吸引大批民眾及小愛迷前來祝他「生日快樂！」。記者尤聰光／攝影
南迴公路知名景點9420「鹿小愛」公仔遭竊，全台小愛迷關心，公路局趕在鹿小愛今天生日，特別將初代公仔安置，吸引大批民眾及小愛迷前來祝他「生日快樂！」。記者尤聰光／攝影
公路局南區分局大武工務段將9420原「鹿小愛」公仔重新放置現場，並做好強固措施，讓民眾可以繼續打卡拍照傳遞幸福。記者尤聰光／攝影
公路局南區分局大武工務段將9420原「鹿小愛」公仔重新放置現場，並做好強固措施，讓民眾可以繼續打卡拍照傳遞幸福。記者尤聰光／攝影
公路局南區分局大武工務段將9420原「鹿小愛」公仔重新放置現場，並做好強固措施，讓民眾可以繼續打卡拍照傳遞幸福。記者尤聰光／攝影
公路局南區分局大武工務段將9420原「鹿小愛」公仔重新放置現場，並做好強固措施，讓民眾可以繼續打卡拍照傳遞幸福。記者尤聰光／攝影

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