闖紅燈事故11個月608件 屏警12/2專案取締

屏東縣去年有7成交通事故發生在路口，「闖紅燈」是主因之一。屏東警方統計截至今年11月，共發生608件闖紅燈事故，釀5人死亡、逾600人受傷，警方自12月2日起執行專案取締。

依屏東縣政府警察局統計，屏東縣去年有7成交通事故發生於路口，其中「闖紅燈」是主因之一。今年1至11月，全縣共發生608件闖紅燈事故，導致5人死亡、623人受傷；雖然相較去年同期減少事故99件、2人死亡，以及129人受傷，但闖紅燈行為仍對路口安全構成重大威脅。

屏東縣警察局今天新聞稿表示，12月2日起展開「闖紅燈違規取締專案」，針對事故高發路口加強取締違規行為，並運用科技執法，提升執法效能。

屏警指出，依道路交通管理處罰條例規定，機車闖紅燈罰鍰新台幣1800至2700元，汽車罰鍰則為2700至5400元。透過持續執法行動，促使駕駛人養成自發守法的良好習慣，降低路口違規比例。