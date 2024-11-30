高雄12月1日停水14小時 57萬戶受影響

台水公司表示，因澄清湖廠電氣設備汰換更新需停水施工，高雄市三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、左營區、苓雅區、仁武區等7區，從明天上午7時至晚間9時停水14小時，共57萬戶受影響。

台水公司透過新聞稿表示，為提升澄清湖淨水場電氣設備穩定，辦理「澄清湖廠69kV變電站電氣設備汰換更新」，工程需進行饋線停電施工，為避免重複停水，一併辦理「澄清湖廠電氣設備檢驗」和「半屏山加壓站抽水機閥門與洩壓閥汰換更新」工程。

台水公司說明，此饋線同為長庚醫院饋線，為減少對醫院影響，因此選在週日停電施工，請受影響民眾提前儲水備用。

根據台水公司資料，預計停水時間為12月1日上午7時至晚間9時，其中有27萬戶停水、30萬戶降壓，共有57萬戶受影響。

此次公告停水的區域包括苓雅區和仁武區全區；鳥松區大華、夢裡、鳥松。鳳山區忠孝、忠義、中和、武慶、武漢、新武、新強里（高速公路以西）。

左營區合群、明建、進學、屏山、頂北、頂西、廍北、廍南、廟北、廟東、中北、中南、聖南、聖西、城南、路東、聖后、尾北、尾南、尾西、埤東、埤西、埤北、永清、祥和里。

三民區博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、 寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、 寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、 灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛里。

前鎮區瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞崗、瑞西、瑞隆。左營區合群、明建、進學、屏山、頂北、頂西、廍北、廍南、廟北、廟東、中北、中南、聖南、聖西、城南、路東、聖后、尾北、尾南、尾西、埤東、埤西、埤北、永清、祥和里。

水壓降低區域包括鹽埕區、新興區、鼓山區、前金區；鳳山區鎮西、協和、曹公、鳳崗、文衡、文德、文福、文華、文山、 文英、忠誠、武松、鎮北、北門、埤頂。左營區自助、果貿、果惠、果峰、海勝、崇實、菜公、新下、新上、 新中、新光、福山里。

三民區鼎泰、灣興、安生、安東、安和、安泰、安宜、安邦、同德、 德智、德仁、德行、德東、德北、達明、達德、達仁、達勇、 民享、精華、十美、十全、立德、立誠、立業、港新、港東、 港西、博愛、長明、建東、鳳北、鳳南、興德、千北、千歲、 千秋、德西、川東、豐裕、力行、裕民里。