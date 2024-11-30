高雄消防月曆別出心裁 搜救犬當主角

高雄市消防局搜救犬4月在花蓮地震立下大功，其中「Roger」成功尋找到3名遭土石掩埋的遊客遺體，登上國際媒體。高雄市消防局今天發表明年消防月曆，搜救犬成為月曆圖片主角。

高雄市消防局長王志平表示，由於花蓮震災，高雄搜救犬名揚國際，這次的消防月曆，才以紀錄搜救犬的日常生活、訓練狀態及搜救任務為主，藉由情境式拍攝營造有溫度的互動，捕捉瞬間動態的感動，讓大眾更瞭解搜救犬在消防工作扮演的角色，更期許搜救犬的養成訓練能薪火傳承。

4月花蓮震災，高雄市消防局出動Roger、Mina、Danpachi、Vanc等搜救犬，其中Roger於4月6日與領犬員李信宏冒險進入嚴重受損的太魯閣砂卡礑步道，尋獲罹難的21歲胡姓女子，登上CNN國際媒體，令國際搜救單位注目。

今天高雄市消防局發表明年消防月曆，帶Roger（羅傑）、傳八、阿卡、咪娜、萬斯等搜救犬亮相，服務7年的Roger也獲頒「搜救教官」背心，並在月曆中成為封面主角。