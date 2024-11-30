快訊

曝柯文哲稱救過太多人 陳佩琪淚喊：我等你回來

衰男被誤診「生殖器遭注射藥物」 一怒告上法院獲破紀錄天價賠償

酒精不是萬用消毒劑！8種不能用酒精擦的生活用品 沒變乾淨反而先壞了

高雄消防月曆別出心裁 搜救犬當主角

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
搜救犬Roger在高雄市消防月曆成為封面主角。記者林保光／翻攝
搜救犬Roger在高雄市消防月曆成為封面主角。記者林保光／翻攝

高雄市消防局搜救犬4月在花蓮地震立下大功，其中「Roger」成功尋找到3名遭土石掩埋的遊客遺體，登上國際媒體。高雄市消防局今天發表明年消防月曆，搜救犬成為月曆圖片主角。

高雄市消防局長王志平表示，由於花蓮震災，高雄搜救犬名揚國際，這次的消防月曆，才以紀錄搜救犬的日常生活、訓練狀態及搜救任務為主，藉由情境式拍攝營造有溫度的互動，捕捉瞬間動態的感動，讓大眾更瞭解搜救犬在消防工作扮演的角色，更期許搜救犬的養成訓練能薪火傳承。

4月花蓮震災，高雄市消防局出動Roger、Mina、Danpachi、Vanc等搜救犬，其中Roger於4月6日與領犬員李信宏冒險進入嚴重受損的太魯閣砂卡礑步道，尋獲罹難的21歲胡姓女子，登上CNN國際媒體，令國際搜救單位注目。

今天高雄市消防局發表明年消防月曆，帶Roger（羅傑）、傳八、阿卡、咪娜、萬斯等搜救犬亮相，服務7年的Roger也獲頒「搜救教官」背心，並在月曆中成為封面主角。

不過，Roger也將退役，目前開放認養，消防局歡迎愛狗人士至消防局官網，填寫認養退役搜救犬申請書，由消防局面談及評估相關事宜。

高雄市搜救犬Roger曾在花蓮震災表現亮眼，牠將退役，也令搜救人員不捨。記者林保光／翻攝
高雄市搜救犬Roger曾在花蓮震災表現亮眼，牠將退役，也令搜救人員不捨。記者林保光／翻攝
高雄市消防局長王志平偉為即將退役的搜救犬Roger，披上 「消防教官」背心。記者林保光／翻攝
高雄市消防局長王志平偉為即將退役的搜救犬Roger，披上 「消防教官」背心。記者林保光／翻攝

搜救犬 月曆 高雄市

延伸閱讀

記錄搜救犬萌樣 高市2025消防月曆登場

高雄清潔隊司機幫人載垃圾 對方省4萬多元他卻換來1年3月牢刑

統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲來了！「OPEN!大氣球遊行」12/7高雄登場

獨缺許銘春 高雄社宅動工 綠營下屆市長參選人就差她

相關新聞

高雄消防月曆別出心裁 搜救犬當主角

高雄市消防局搜救犬4月在花蓮地震立下大功，其中「Roger」成功尋找到3名遭土石掩埋的遊客遺體，登上國際媒體。高雄市消防...

屏東老人逾2成 青年解憂市集到護理之家展現活力

大部分長照單位為患者隱私，多數採封閉或半封閉，屏東縣老年人口20.7％，進入超高齡社會，屏東縣在地青年發起「解憂市集」將...

12強中華隊張政禹回屏東車城老家 周春米宣布送一兩金牌

世界棒球12強賽台灣奪下冠軍，內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，舉辦車隊遊行、簽名會，並在老家前搭起舞台車大辦桌。...

獨缺許銘春 高雄社宅動工 綠營下屆市長參選人就差她

內政部國家住都中心在高雄鳳山93期重劃區建置5千戶的「勝利安居」社會住宅，A基地今日動工，蕭美琴副總統、內政部長劉世芳和...

全國最大社宅「勝利安居」啟動 蕭美琴出席高雄動土典禮

內政部國家住都中心在高雄鳳山區93期重劃區內規劃建置高達5千戶的「勝利安居」社會住宅，將以小造鎮形式規劃，其中A基地近1...

跨海參加木育玩具競賽 金門幼兒園老師設計關聖帝君遶境大富翁

新北市社會局舉辦「金趣咪獎」木育玩具創作競賽，超過300人參賽，創意作品涵蓋益智遊戲、復古童玩、嬰幼兒教玩具、多人桌遊等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。