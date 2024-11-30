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記錄搜救犬萌樣 高市2025消防月曆登場

中央社／ 高雄30日電

高雄市政府消防局今天舉行「2025消防月曆」發表會，月曆以搜救犬與消防人事物互動為拍攝主軸，呈現溫暖「夥伴」情感。活動也為服役7年、即將退役的搜救犬Roger慶生。

「2025消防月曆」發表會今天在搜救犬馴養中心舉行，搜救犬Roger（羅傑）是這次消防月曆封面主角，牠服役將滿7年，由消防局長王志平頒贈搜救教官背心給Roger，並為11月26日誕生的Roger慶生。

在這個特殊日子，看到蛋糕出現，羅傑已忍不住，等到能吃蛋糕後，Roger急著上前差點連餐盤都吞下，還好領犬員手快趕忙將紙盤取走。其他搜救犬也在旁邊搖尾巴，等到能吃蛋糕也是三兩口吞下肚。

活動由王志平主持，領犬員帶領下，搜救犬傳八、阿卡、咪娜、萬斯、羅傑一一列席；這次參與拍攝者，包括茂林分隊隊員陳茂軒、阿蓮分隊隊員劉宇潔、特搜中隊隊員康汶羽、鳥松分隊隊員郭育誠、苓雅分隊隊員林培倫，以及幼兒園畢業班小朋友來共襄盛舉。

王志平說，有別以往對消防的印象，這次從搜救犬視野呈現「消防」工作樣態，記錄搜救犬日常生活、訓練狀態及搜救任務等，除了認識消防人員工作內容，更了解搜救犬在消防工作扮演角色，藉由情境式拍攝營造有溫度互動，捕捉瞬間感動。

王志平期許搜救犬養成訓練薪火傳承。即將退役的Roger將開放認養，歡迎愛狗人士至消防局官網（便民服務/下載區/為民服務）填寫認養退役搜救犬申請書，再由消防局進行面談及評估相關事宜。

消防局新聞稿表示，除了2025年消防月曆外，也推出三角桌曆，附加4頁功能頁兼具實用性，月曆跟桌曆都是只送不賣，民眾可關注追蹤消防局FB粉絲團「港都消防大小事」贈送動態。

搜救犬 月曆

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