助人最快樂 金門表揚3志工團隊及234位績優個人

每年的12月5日為國際志工日，金門縣政府今天舉行「志工力量無限∞健康幸福同在」志工表揚活動，金門副縣長李文良出席擔任頒獎人，表揚3個績優志工團隊、234位得獎志工，並為8支新成立志工隊授旗與祝賀，李文良肯定志工伙伴無私付出，讓金門更幸福更美好，期待未來能有更多鄉親加入志願服務行列。

這項表揚活動今天上午9點在金門社會福利館盛大舉行，由金鳳凰志工隊的精彩演出中揭開序幕，李文良、議員董森堡、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉鄉長洪若珊、縣府建設處長黃儒新、大同之家主任許一傑、金門縣志願服務協會理事長陳媽愛、金門縣身心障礙者家長協會歐陽彥森理事長等人與會。

李文良首先向獲獎的個人與單位道賀，並祝福每一位志工朋友們快樂常駐，他表示，抵達現場後從每一位志工臉上止不住的笑容，可以了解到大家都是發自內心去做服務，他感謝志工們在政府資源以外，提供更多元的服務與協助，讓更多需要的人得到溫暖的支持。

他認為，志工服務不只是在幫助別人，也是自我成長，志工是讓人敬佩的工作，大家在時間有餘之下，願意貢獻，讓更多人可以得到支持幫助，也是在建構美與善、溫暖的社會網絡，打造溫馨和諧的社會環境。

議員董森堡則肯定每一位志工，都是社會向上的力量，他也承諾，在議會裡，會持續來推動爭取更好的社會福利，並為志工夥伴爭取更良好的服務環境。

此外，頒獎典禮中，金門縣政府也表彰了各類優秀志工，由李文良與社會處長黃雅芬共同頒發了衛生福利部全國志願服務獎、金門縣志願服務獎及其他各項獎勳，並為新成立的8支志工隊伍授旗。此次表彰活動涵蓋了金牌、銀牌、銅牌獎等多項殊榮，並對長期投入服務的志工予以肯定。