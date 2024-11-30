屏東老人逾2成 青年解憂市集到護理之家展現活力

大部分長照單位為患者隱私，多數採封閉或半封閉，屏東縣老年人口20.7％，進入超高齡社會，屏東縣在地青年發起「解憂市集」將市集搬到護理之家，翻轉封閉刻板印象，有里民第一次踏入，也讓長輩感受活力。

屏東市康乃心護理之家今天超熱鬧，護理之家周邊道路擺放市集約30攤，護理之家大門敞開，歡迎大家走進來，屏東縣府長照處長陳桂敏、屏東市長周佳琪、議員蘇資婷、黃明賢、市民代表傅建雄、古金財，還有周邊里長都熱鬧與會。

陳桂敏說，去年起推動無圍籬社區共融照顧模式，長輩來到日照，不是八小時都在裡面，有時會想要走出去串門子，縣內四家日照中心在推廣無圍籬社區共融照顧模式，下一步要在機構推動，這次將市集搬進機構，相當有活力。

活動發起人温暖說，「解憂市集」是青年自發舉辦，她擔任橋梁，帶領籌備團隊運用傳統與創新的方式嘗試碰撞新火花，解憂的由來，人與人之間因為各自不同，但彼此若能互相照顧，將可減緩許多社會成本的支出，青年團隊盼能給長輩難忘開心回憶，因此以解憂為名。

温暖說，大部分長照單位為安全與隱私，多採封閉或半封閉狀態，雖然單位會安排課程，但與外界人群的接觸仍不多，特地把市集搬到護理之家，就是希望照顧者不需大費周章將長輩帶出門，就近就能逛市集，感受外界的溫度與活力！

青年團隊指出，大家利用本職工作以外的晚間歷經多次討論，在沒有其他可提供公共資源情況，架構起今天的市集。

康乃心護理之家執行長姚雅芳表示，這場活動是屏東縣內首創在住宿式機構內舉辦社區市集，延續縣府長照處推動的「無圍籬社區共融照顧」精神，翻轉社會對護理機構「封閉、漫長等待、沉悶無趣」的刻板印象。

齒時齒刻牙醫診所負責人李世璿，亦認同並響應市集籌辦理念，提供70名長輩現場免費口腔檢查，他指出，長輩的牙口狀況會影響進食意願，牙齒若健康，吃得就會多，營養自然會好，身體所需的養分也能有所吸收，而一般長照體系較少有牙醫師的配置，趁著此次活動以行動版的診間來服務長輩，實屬難得。