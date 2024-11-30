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獨缺許銘春 高雄社宅動工 綠營下屆市長參選人就差她
內政部國家住都中心在高雄鳳山93期重劃區建置5千戶的「勝利安居」社會住宅，A基地今日動工，蕭美琴副總統、內政部長劉世芳和高雄市長陳其邁等人出席，另外民進黨現已表態參加市長初選的4名立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺皆親自出席，獨缺許銘春，國民黨立委柯志恩也同樣參與，眾人互動正常。
今日動土典禮上共有5名立委出席，4名民進黨籍與1名國民黨籍，彼此並肩而坐，碰面時也相互點頭示意，互動看似良好；蕭美琴、劉世芳和陳其邁在致詞時都有提及立委大力幫助興建社宅，希望未來預算能多給予幫助；許智傑身為鳳山在地立委致詞表示，當時他爭取拆除海風軍眷村，換取保留黃埔眷村，如今才有此大面積基地蓋社宅。
另名已表態參選高市長初選的前勞動部長許銘春因被控2022年挪用「就業安定基金」356萬元舉辦演唱會，卻自己唱了半小時，疑涉貪汙舞弊，台北地檢署日前以「他字案」調查；勞動部公務員之死的霸凌案也讓許成為了外界箭靶。今日許是唯一未出席動工典禮的初選候選人。
高雄青年聯盟列五大理由批許銘春失職失格，要求退選。聲明指出，許未掌握謝宜容霸凌案，昏庸無能領導嚴重失能，也昧於事實切割謝的升遷，且不正當收謝贈送超過二萬元的名牌絲巾，事後又以「不關我的事」、「我都不知道」推諉拒不負責，更敗壞政府體制帶謝吃喝玩樂，挪用北分署預算購買禮品。
民進黨立委林淑芬也批許銘春和前北分署長謝宜容等人一起吃喝玩樂，上行下效、官箴敗壞，她直言許「不是什麼咖」，應知所進退，退選高雄市長。
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