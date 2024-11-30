獨缺許銘春 高雄社宅動工 綠營下屆市長參選人就差她

內政部國家住都中心在高雄鳳山93期重劃區建置5千戶的「勝利安居」社會住宅，A基地今日動工，蕭美琴副總統、內政部長劉世芳和高雄市長陳其邁等人出席，另外民進黨現已表態參加市長初選的4名立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺皆親自出席，獨缺許銘春，國民黨立委柯志恩也同樣參與，眾人互動正常。

今日動土典禮上共有5名立委出席，4名民進黨籍與1名國民黨籍，彼此並肩而坐，碰面時也相互點頭示意，互動看似良好；蕭美琴、劉世芳和陳其邁在致詞時都有提及立委大力幫助興建社宅，希望未來預算能多給予幫助；許智傑身為鳳山在地立委致詞表示，當時他爭取拆除海風軍眷村，換取保留黃埔眷村，如今才有此大面積基地蓋社宅。

另名已表態參選高市長初選的前勞動部長許銘春因被控2022年挪用「就業安定基金」356萬元舉辦演唱會，卻自己唱了半小時，疑涉貪汙舞弊，台北地檢署日前以「他字案」調查；勞動部公務員之死的霸凌案也讓許成為了外界箭靶。今日許是唯一未出席動工典禮的初選候選人。

高雄青年聯盟列五大理由批許銘春失職失格，要求退選。聲明指出，許未掌握謝宜容霸凌案，昏庸無能領導嚴重失能，也昧於事實切割謝的升遷，且不正當收謝贈送超過二萬元的名牌絲巾，事後又以「不關我的事」、「我都不知道」推諉拒不負責，更敗壞政府體制帶謝吃喝玩樂，挪用北分署預算購買禮品。