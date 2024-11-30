全國最大社宅「勝利安居」啟動 蕭美琴出席高雄動土典禮

內政部國家住都中心在高雄鳳山區93期重劃區內規劃建置高達5千戶的「勝利安居」社會住宅，將以小造鎮形式規劃，其中A基地近1800戶今日動工，是全國新建社會住宅最大案，預計5年後完工；蕭美琴副總統、內政部長劉世芳、高雄市長陳其邁和多名立委今出席動工典禮。

國家住都中心第99處動土的社會住宅「勝利安居A」今日舉辦動土儀式，此為全國新建社會住宅最大案，共1865戶居住單元，總經費103億由中央全額投資，預計2029年完工；除了A基地外，已決標的B、C、D和規劃中的E基地，以「小造鎮」方式，未來可提供5千戶。

國家住都中心董事長花敬群表示，勝利安居A位在鳳山區93期市地重劃區內，附近有鳳山日照中心，提供公托公幼和身障日照服務，也有鳳山共同市場，鄰近自強公園、海風公園和國定古蹟「原日本海軍無線電信所」；A基地將興建7棟地上14層、地下2層建物，預計設置店舖、出租辦公室、高市勞工局參見辦公室。

目前國家住都中心在高雄市推動32處共1萬8812戶社會住宅，其中鳳山有8處共6653戶，「勝利安居A」是中央在高雄市動土的第24處，也是鳳山的第5處；蕭美琴說，蔡英文、賴清德總統持續努力為下世代實現居住正義，在社宅、包租代管、租金補貼3方向著手，期待達到百萬租屋居民照顧計劃。

內政部長劉世芳表示，行政院持續要求全台蓋更多社會住宅，政府現已盤點277處國有土地計畫中，也鼓勵老舊眷村能朝向改建社會住宅，中央持續修法和編列預算，她提到光是勝利安居就斥資300億，「但住都中心持續收到立委刪減預算提案單，住宅基金要刪400億，真的很煩惱，拜託各位勞苦功高的委員們多幫忙」。