跨海參加木育玩具競賽 金門幼兒園老師設計關聖帝君遶境大富翁

新北市社會局舉辦「金趣咪獎」木育玩具創作競賽，超過300人參賽，創意作品涵蓋益智遊戲、復古童玩、嬰幼兒教玩具、多人桌遊等木製玩具。其中，有遠從金門幼兒園來參賽的老師，以「關聖帝君繞境」為主題，結合軌道玩具及大富翁，創造多元玩法。

第九屆「金趣咪獎」木育玩具創作競賽，有幼兒園國小組、國高中職組、大專院校組及社會組共4個組別、300多名創作者，除了有親子、師生共創組合，今年有2組社會福利基金會加入創作行列。新北市社會局長李美珍表示，今年報名數創歷年新高，共131件作品，經過初審後共77件作品進入決賽。

伊甸基金會的早期療育服務社工，創意開發出珍珠奶茶造型的「啵啵遊戲杯」，訓練幼兒手部精細動作，提昇發展能力。而至善基金會的原住民教師，則帶著部落孩童自製竹子玩具，運用在地桂竹木材，製成木育玩具多元玩法。

社會局表示，今年在大專院校組和國高中職組的參賽最為踴躍，而在幼兒園國小組，苗栗縣南庄國小已連續六年參賽，校長日智衡親自帶著孩子們玩中學、做中學。社會組組別，金門縣金湖國小附設幼兒園的老師們第四次「跨海」參賽，延續文化傳承特色，以「關聖帝君繞境」為主題製作玩具，結合軌道玩具設計及大富翁遊戲規則，創作出不分老少，且單人、多人都可共玩的多樣玩法。