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12強中華隊內野手張政禹回車城老家 遊客擠爆福安宮

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
12強賽中華隊內野手張政禹今回到屏東車城海口村老家，並到車城福安宮參拜，與球迷擊掌。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今回到屏東車城海口村老家，並到車城福安宮參拜，與球迷擊掌。記者潘奕言／攝影

世界棒球12強賽台灣奪下冠軍，內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，鄉公所也安排車隊遊行，到車城福安宮參拜，吸引許多球迷及遊客爭睹，搶著請他簽名。車隊最後回到老家後舉辦簽名會，並辦桌宴請親屬，讓大家分享奪冠喜悅。

張政禹在車城老家長大，直到國小三年級為了打棒球才離開家鄉。這次奪冠後張政禹最想回到老家看阿嬤，他說小時候阿嬤很照顧他，常給他零用錢。奪冠後地方人士都來家裡貼紅榜，「台灣之光」、「球藝超群」、「為國爭光」等紅榜把老家貼得紅通通一片。

鄉公所也為他舉辦車隊遊街，上午10點半從老家到車城福安宮，一路上不少民眾熱情揮手歡迎他回鄉。在福安宮廣場前，不少球迷、遊客早已等候多時，現場擠得水洩不通，並搶著跟他擊掌、握手、簽名。張政禹及家人也上香祭拜福德正神，感謝土地公伯保佑。

遊街結束後車隊返回張政禹老家，舉辦球迷簽名會及辦桌，現場非常熱鬧。回想奪冠瞬間，張政禹說當時大家都很興奮，相互打臉確定不是作夢，台灣奪得世界冠軍。他也鼓勵小選手只要努力累積實力，絕對不會輸給別其他選手。

12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，鄉公所安排車隊遊行。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，鄉公所安排車隊遊行。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，並到車城福安宮參拜。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，並到車城福安宮參拜。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，鄉公所安排車隊遊行，張政禹在車秀出金牌。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，鄉公所安排車隊遊行，張政禹在車秀出金牌。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，並到車城福安宮參拜，球迷搶著讓他簽名。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，並到車城福安宮參拜，球迷搶著讓他簽名。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，家裡早就貼滿了紅榜。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，家裡早就貼滿了紅榜。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，家裡早就貼滿了紅榜。記者潘奕言／攝影
12強賽中華隊內野手張政禹今日回到屏東車城海口村老家，家裡早就貼滿了紅榜。記者潘奕言／攝影

屏東 張政禹 老家

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