接力護台灣行動高雄起走 影帝陳慕義高喊All-Out Defense

黑熊民防教育協會發起的「台灣主站派、接力護台灣」行動，今晨由高雄誓師出發，將以9天接力步行380公里至台北，在華山中央藝文公園以千人排字型字展現守護台灣決心，金鐘影帝陳慕義到場，他強調「All-Out Defense」，意思就是全部給我滾蛋去 「保衛國家」。

今年適逢美麗島事件45週年，「接力護台灣」選擇由美麗島出發，回顧台灣艱辛的民主歷程，也彰顯台灣對民主的珍視。這項行動預計經過台灣西部13個縣市、52個站點，逾千人參與，傳遞民主薪火。

黑熊民防教育協會執行長朱福銘說，很多國際朋友很支持台灣，卻也對台灣島內有些聲音感到疑惑，盼透過這次護台灣行動，台世界各國傳達台灣的抵抗意志。這項行動獲千餘人報名響應，也有很多人沒報名就來。

影帝陳慕義指自己最近學到兩個英文字，一個是All-In Taiwaan、一個是All-Out Taiwan，今天要跟大家推廣All-Out Taiwan，意思就是全部給我滾蛋去 「保衛國家」。他堅持相信台灣是獨立自主的國家，有著自由、民主、人權，應努力耕耘與捍守，但國人缺乏保護自己國家的意識，也不知如何保護自己的國家。