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鄉親鄉情／皮革職人 把紅龜粿變零錢包
22年前在屏東市學生街擺攤賣皮革鑰匙圈的陳世陽，採客製化闖出市場，近年進駐勝利星村創設本革工坊，晉階為皮革職人，他埋頭苦幹來回錘打皮件，將在地生活融入設計，讓使用者紮實感受到手工皮件的溫度。
陳世陽28歲那年租不到1坪大的空間擺攤賣皮革鑰匙圈、手環，首日入帳3600元，讓他下定決心創業。學美工出身的他憑著上課時學到的皮革基礎勇闖創業路，每天埋頭苦幹，各種訂單都接，有時候也被退貨，但不氣餒。
擺攤7年累積一定客源後，陳世陽換租一間不到10坪的工作室，接單做皮件維修，4年前進駐勝利星村，創設「本革工坊」品牌，設計的紅龜粿款式皮件最吸睛 。
愛逛市集也愛老物件的他說，當時在高雄鼓山區二手市集買到紅龜粿模板，原只想當裝飾品，後來激發靈感設計出紅龜粿造型皮件，申請專利也取得商標註冊權。曾有新北市客人回購率達4、50次，採購送給親友。
他說，「本革」在日文是真皮的意思，本革工坊英文名是「Leather in Sun」，與他的名字呼應。他工坊使用的皮革以植鞣革為主，雖是同一張皮革做出的製品，卻因為不同的人使用，回饋的氣味也不同。
「壓力是前進動力，因為沒有退路，所以要一直往前走」，陳世陽勉勵想創業的民眾要跟上時代潮流，嗅到流行事物，像疫情間他們就開發口罩掛繩，手機墊片、手機繩。而他店內的顧客，有人年輕就來買手環，現在則帶孩子們一起來逛工坊，感覺像一起成長。
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