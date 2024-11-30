屏東新去處 文資建材庫房啟用

屏菸1936文化基地11號倉庫改造的屏東縣文化資產建材庫房昨啟用，收存拆卸後的木料逾千件、黑燻瓦1萬多片及數百件回收舊門窗，藉由舊木料利用重製，為老物件賦予新生命，另也打造屏菸休息站，提供遊客歇腳空間，認識文化資產修復知識。

文化資產建材庫房1樓規畫屏菸休息站，保留建築原本挑高感及排窗設計，搭配壯觀弧形海洋主題書牆，弧形空橋、大階梯等設計，透過橘色、赭色和綠色搭配，營造獨特南國文化氛圍；2樓提供文資建材存置與教育推廣使用。

屏東縣長周春米說，縣政府近年活化勝利星村、屏菸1936文化基地等歷史場域，歷史建築修復過程保留並蒐集許多構件，感謝文化部文資局支持成立屏東縣文化資產建材庫房，作為見證歷史建築收納、保存、修復、傳承的基地。

文資局長陳濟民指出，近年屏菸、大武營區核定補助修復經費逾11億，文資修復強調工序、工法與材料，欣見屏東文資建材庫房啟用，讓拆卸後的建材構件有收存場所，可永續利用。

「屏菸休息站是認識屏東文化資產的入口」，屏東縣文資委員、屏東大學文創系教授林思玲說，修復老房子時，舊建材除非可以再製，不然市場上已買不到，利用資材庫收藏的老建材再利用，可讓老屋找到重生機會。