高市棒球場使用率低 議員籲孵蛋

中華隊奪下世界12強棒球冠軍，北市將在大巨蛋設棒球博物館，扶植棒球運動，高市民代則指，高市棒球場全在戶外，日曬雨淋使用率低，澄清湖球場近3年使用率僅1成6，籲高雄也應「孵出一顆大巨蛋！」

市長陳其邁說，要蓋簡單，孵蛋卻很難，後續管理若未做好恐變成「蛋塔」，須審慎以對。

陳其邁指歐美許多賽事仍以戶外場地為主，大巨蛋興建後須考量交通、用地、財政和營運條件，例如距捷運站近，有15至20公頃腹地，若條件俱備，以台南、高雄、屏東人口應足以支撐一個大巨蛋棒球場。

近日中華隊勇奪佳績，議員李眉蓁昨在總質詢認為台北大巨蛋讓球員先行體驗、適應大型室內球場，功不可沒。同時文化體育園區周遭有百貨公司、觀光飯店，辦演唱會也帶進商機，反觀高雄戶外棒球場因氣候因素屢遭詬病，使用率低落。

「使用25年的澄清湖棒球場，近3年使用率只有16.16％，赤字超過1千萬」李眉蓁說，先前火星人等團體來高雄開唱，都受大雨影響，影響城市觀感，高雄許多大型室內運動比賽也苦尋不到合適場地，建議在橋頭、楠梓覓地並找企業投資，孵一個高雄大巨蛋。

不過高雄棒球協會理事長邱子翔說，台北市立棒球場2001年改建為小巨蛋後，因缺乏大型球場才啟動大巨蛋計畫，現在高雄澄清湖球場使用率已過低，再大興土木建大巨蛋，「澄清湖球場依然閒置，巨蛋卻拿去辦演唱會，恐怕會本末倒置」。