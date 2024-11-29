屏東20組青年創業品牌 數位青創中心展至明年3月

永續成為世界潮流，「極屏．永續好屏」展覽今起到明年2025年3月1日在屏東數位青創中心展出，集結屏東縣具有「社會影響力」的20組青年創業品牌，展現青創品牌永續價值，縣長周春米邀請民眾見證屏東青年的精彩成果。

縣長周春米表示，協助青年品牌接軌國際趨勢及開拓多元市場，縣府今年推出「極屏獎」，鼓勵青年關注永續，發揮社會影響力，7組獲選品牌符合聯合國永續發展目標（SDGs）17項核心趨勢，上周末到台中家樂福展售，短短3天營收近20萬元。

推出「募不轉睛」募資輔導計畫，輔導團隊將創意上架於募資平台，有3組獲選，縣府共支持10個青創品牌各3萬元，總獎金30萬元，鼓勵屏東在地青年創業。

縣長周春米表示，屏東青年臥虎藏龍，如傳承四代海苔醬職人，除保有「小時後記憶味道」外也為品牌注入活力；衝浪女孩成為蜂農，帶大家品嘗有著獨特台灣風土的蜂蜜；融合東方茶底蘊與西方酒的茶酒；深耕自行車推動低碳旅遊的業者等，期盼青年朝ESG、SDGs目標，落實生態、環保等價值，也鼓勵青年利用與結合縣府資源，如參與恆春半島南國生活節、高樹北野祭等品牌活動的市集，壯大規模也擴大影響力。

勞動暨青年發展處處長李雨蓁說，「極屏．永續好屏」展覽是青創品牌展現實力最佳平台，透過媒合企業與強化合作機制，幫助品牌接軌國際趨勢、提升青創品牌市場競爭力，也鼓勵青年創業者在環境永續、社會責任及動物福利等領域展現實力、發揮社會影響力，開拓市場通路。

「極屏．永續好屏」展覽匯聚20組極具創新與永續理念品牌，涵蓋友善環境農產品與文化創意設計等領域，包含「BSPT極屏獎」獲獎品牌「蜂女孩商號、狐說茶酒、南國紅逗、安捷水產、碗裡的茶、惦佃、嶺客生活運動頻道」；「募不轉睛，夢想錢進」獲獎品牌「Taiwan Dye、達魯法樂可可工坊、夭夭藝文工作室」，及屏東在地品牌如長安製麵、高大牧場、皇埕醬油、巴魯那莊園咖啡、小雨果巧克力等，展覽於屏東數位青創中心展出，展至2025年3月1日止。