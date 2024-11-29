屏菸11號倉庫打造文化資產建材庫 學者：認識文資入口
屏菸1936文化基地11號倉庫改造為屏東縣文化資產建材庫房，收存拆卸後建材包括大小木料逾千件、黑燻瓦約1萬多片及數百件拆卸回收舊門窗，舊木料再利用重製，為老物件賦予新生命，也打造屏菸休息站，結合文資教育推廣與休憩，提供遊客歇腳空間，認識文化資產修復知識。
縣長周春米說，屏東縣政府近年活化勝利星村、屏菸1936文化基地等歷史場域，歷史建築修復過程，保留並蒐集許多構件與物件，感謝文化部文資局支持，成立屏東縣文化資產建材庫房，作為見證歷史建築收納、保存、修復、傳承的基地。
文資局長陳濟民指出，屏東縣政府爭取文化資產經費不遺餘力，近年來屏菸、大武營區核定補助修復經費逾11億，縣府團隊在文資推動創新思維與行動力。文資修復強調工序、工法與材料，欣見屏東文資建材庫房啟用，讓拆卸後建材構件有收存場所，可以永續利用。
文化處長吳明榮說，文化資產建材庫房一樓規畫屏菸休息站，保留建築原本挑高感及排窗設計，搭配壯觀弧形海洋主題書牆，弧形空橋、大階梯等設計，透過橘色、赭色和綠色搭配，營造獨特南國文化氛圍；二樓提供文資建材存置與教育推廣使用。
「屏菸休息站場域是認識屏東文化資產的入口」，屏東縣文資委員、屏東大學文創系教授林思玲說，修復老房子時，舊的建材除非可以再製，不然市場上買不到，利用資材庫收藏老建材，再利用，讓老屋找到重生機會。
文化處表示，目前文資庫房收存建材包括大小木料逾千件、黑燻瓦約1萬多片及數百件拆卸回收的舊門窗等，在屏菸休息站布置的植物造景、戶外木椅皆是舊木料再利用重製，為老物件賦予新生命。
文化處表示，縣府與屏東科技大學合作推動傳統匠師培育計畫，推動各類文資修復推廣及專業課程，提升文化資產的專業能力，讓傳統技術與技藝得以延續與傳承。
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