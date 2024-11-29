兩岸通水需求量未如預期 金門議員關注後續協商

金門自民國107年從中國引水，但近年需水量不如當初預期，今年8月雙方談妥調降購水量。無黨籍金門縣議員董森堡說，除掌握用水量以利後續協商，也應持續海水淡化、開發新湖庫等工作。

金門縣議會第8屆第4次定期會今天進行工務處業務報告，針對金門自中國引水，但需水量不如預期議題，董森堡詢問金門縣自來水廠是否仍有規劃雙方進行購水協商。

自來水廠長楊沁杭表示，雙方每年都有不定期協商，去年11月、今年4月、8月都有協商，原本每日保證購水量是2萬5000CMD（立方公尺/日），今年也降到2萬1000CMD。

楊沁杭說，最主要原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，導致觀光量沒有提升，需水量沒辦法隨之提升；他也說，保證量是一體兩面，要確保水量有足夠量能支持，會調降購水量是因為疫情，需求才往後延，未來需水量會調上或調下還不一定。

董森堡表示，金門通水10年後依契約規定購水量將來到3萬4000CMD，金門過去20年間最高用水量是1年800萬CMD，換算成每日用水量也才2萬出頭，工務處與自來水廠應持續掌握旅客流量與用水多寡相關數據，做為未來如有減少供水需求時的協商依據。

董森堡也說，按照金門整體供水計畫，當初是希望7成是自有水源，國家公園裡有很多湖庫沒列入可利用水源，未來是否有機會利用，以及海水淡化、水庫清淤增加庫容等工作，建議工務處與自來水廠參考。

前金門縣長陳水於民國85年金門大乾旱時拋出買水意向，103年行政院核定金門自中國引水工程，107年8月5日正式通水。