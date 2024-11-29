金湖鎮花燈揭彩暨開燈儀式璀璨登場 打造觀光新亮點

金湖鎮每年接近過年期間，都會有美麗燈海，讓金湖的夜晚越夜越美麗。金湖鎮公所今天下午舉行花燈揭彩與開燈儀式，由鎮長陳文顧、鎮務顧問龔秦裕及多位里長共同主持，吸引許多鎮民與遊客到場見證。

據了解，長期支持鎮務的龔秦裕，捐贈金湖鎮公所龍尾年花燈、蛇年花燈與燈飾結合地方打造觀光新亮點，今天在金湖鎮公所率先佈置並點亮首批龍尾年花燈，首先擇吉時在今天下午1點5分於鎮公所前舉行花燈揭彩，包括陳文顧、龔秦裕及山外里長陳晚開、料羅里長謝慶閣、新湖里長陳錦章、正義里長陳偃武、瓊林里長蔡懷芝、蓮庵里長呂永林到場共襄盛舉，一同見證這歷史性的一刻。

另外，陳文顧及龔秦裕在下午5點33分共同啟動開燈儀式，龍尾年花燈亮燈時間於每天晚上5點30分至9點，可供民眾欣賞與拍照，活動將持續至農曆年前，屆時將更換為小龍蛇卡通造型花燈，一直展出至元宵節後。

陳文顧也在揭彩儀式上致贈龔秦裕感謝狀，感謝龔顧問對金湖地方發展的付出，表彰他對鎮內觀光建設的重大貢獻。

陳文顧表示，這些花燈象徵地方文化與未來願景的結合，不僅點亮金湖的夜晚，也提升地方觀光吸引力。除了花燈展，金湖鎮的觀光規劃還涵蓋多項新計畫。料羅灣將種植3000棵椰子苗，目標打造成類似越南下龍灣的濱海景觀；同時，新市公園與料羅海濱公園將設置浪漫的「麥穗燈海」。這些設施不僅為鎮民與遊客提供放鬆身心的空間，也將金湖鎮打造為四季皆宜的觀光勝地。