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中華隊莊昕諺返澎盛況 府會送雞排飲料分享榮耀

中央社／ 澎湖縣29日電
世界12強棒球賽，中華隊投手莊昕諺。聯合報系記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽，中華隊投手莊昕諺。聯合報系記者許正宏／攝影

中華隊勇奪世界12強賽冠軍熱潮吹到澎湖，澎湖出身的職棒桃猿隊投手莊昕諺今天返澎，大批人潮機場歡迎。澎湖府會首長除致贈一共90萬元獎金外，並分別贈送珍奶和雞排一起分享這份榮耀。

莊昕諺在參加「台灣尚勇」遊行後由總統賴清德、副總統蕭美琴接見嘉勉，隨即今天中午載譽返澎。莊家親朋好友與馬公國中、講美少棒隊2支球隊小選手近200人在機場迎接澎湖英雄返鄉，現場熱鬧滾滾。

有「眼鏡哥」之稱的澎湖囝仔莊昕諺，在12強賽事中分別在出戰委內瑞拉、韓國、美國等強隊，除唯一遭美國打者擊出1發全壘打外，其餘都在壘上有人情況下都順利拆彈，表現精彩因而有「拆彈專家」美譽。他今天告訴現場小選手們「在面對國際大賽，要有相信自己的信心，終能成就未來」。

澎湖縣長陳光復也代表澎湖在地企業致贈世界盃12強台灣隊選手所用的同款25吋行李箱給馬公國中、講美國小2支棒球隊小選手；議長陳毓仁則分別致贈2校各2萬元；澎湖在地企業李啟聰個人透過莊昕諺捐贈10萬元提供講美國小作為棒球基金，期盼未來賽場上，也能有「澎湖之光」莊昕諺一樣的優異表現。

陳光復與陳毓仁分別在縣政府與議會致贈新台幣40萬和50萬元獎金，莊昕諺則回贈簽名球。縣府與議會在縣府前廣場分送300杯珍珠奶茶和400份雞排，澎湖農會總幹事陳邦碩更加碼300杯仙草茶，吸引民眾大排長龍領取，也都瞬間秒殺，讓鄉親們吃個過癮。

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