屏東打造文資建材庫房 結合教育推廣與休憩空間

屏菸1936文化基地11號倉庫改造為屏東第1個文化資產建材庫房，今天開幕，結合文資教育推廣與休憩功能，提供遊客歇腳空間，透過歷史建築物件展示，進一步認識文資修復知識。

今天的開幕儀式由文化部文化資產局長陳濟民、屏東縣長周春米、在地無形文化資產保存團體、文資修復團隊等皆到場共襄盛舉。

陳濟民會中指出，屏東縣政府爭取文化資產經費不遺餘力，近年來屏菸、大武營區核定補助修復經費新台幣逾11億元，顯見縣府團隊在文資推動的創新思維與行動力。文資修復強調工序、工法與材料，欣見屏東文資建材庫房啟用，讓拆卸後的建材構件有收存場所，未來可以永續利用。

周春米表示，屏東縣政府近年積極活化勝利星村、屏菸1936文化基地等歷史場域，在歷史建築修復過程中，保留並蒐集許多構件與物件，感謝文化部文資局的支持，成立屏東文化資產建材庫房，作為見證歷史建築收納、保存、修復、傳承的基地。

文化處說明，屏東文化資產建材庫房內部配置，1樓規劃為屏菸休息站，保留建築原本的挑高感及排窗設計，並搭配壯觀的弧形海洋主題書牆，弧形空橋、大階梯等設計，透過橘色、赭色和綠色搭配，營造獨特南國文化氛圍；2樓主要提供文資建材存置與教育推廣使用。

文化處表示，目前文資庫房收存的建材包括大小木料逾千件、黑燻瓦約1萬多片及數百件拆卸回收的舊門窗等，在屏菸休息站布置的植物造景、戶外木椅皆是舊木料再利用重製，為老物件賦了新生命。

另外，屏縣府與國立屏東科技大學合作推動傳統匠師培育計畫，未來將推動各類文資修復推廣及專業課程，提升文化資產的專業能力，讓傳統技術與技藝得以延續與傳承。