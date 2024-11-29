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經費破百億...台86線接台3線串起台南高雄路網 明年送環評

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台86東延台3線串聯台南和高雄路網，明年送環評通過後可加速啟動。圖／台南市工務局提供
台86東延台3線串聯台南和高雄路網，明年送環評通過後可加速啟動。圖／台南市工務局提供

台86快速道路延伸至高雄市內門區再銜接台3線內埔段，便利台南與高雄生活圈活絡，路網可行性研究評估已核定，目前公路局南區公路新建工程分局辦理綜合規畫及環評，將於明年6月前提送環境部審查，待環評通過後，即可核定綜合規畫建設計畫，預計6年完工。

台南市府工務局表示，台86線向東延伸至台3線工程，於2020年12月10日奉行政院核定，採一般省道方案，新闢路段總長約10.1公里，經費約111億元，未來可便捷南關線地方聯外交通，優化當地民眾生活需求。

市府指出，台86線是山區到台南市區的一條快速公路，但往東至台3線的182線東西向道路行經山區彎曲難行，計畫新闢銜接182線東西兩段道路共約10公里，串聯高雄內門、旗山地區到台南市快捷交通網。

另關廟國防部湯山砲校營區新建完成後，也具備國防輸送的重要性。台南市政府團隊將持續積極追蹤及協助推動建設計畫，為台南及高雄民眾提供便捷交通。

台南 國防部

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