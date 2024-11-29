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影／高雄市立大同醫院留任醫護爭工作權 今到高雄長庚陳情

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大同醫院工會、高醫工會和高雄市產業總工會今到高雄長庚醫院陳情，提出3大訴求。記者郭韋綺／攝影
大同醫院工會、高醫工會和高雄市產業總工會今到高雄長庚醫院陳情，提出3大訴求。記者郭韋綺／攝影

高雄市立大同醫院經營權之爭落幕，上千名醫護去留備受關注。有意留任醫護人員憂心長庚醫療法人接手後承諾跳票，今到高雄長庚醫院陳情提出3大訴求，要求寫入勞動契約。長庚對此回應，會以確保留任員工權益優於現狀前提進行議約。

市立大同醫院委託高醫大法人經營，年底即將約滿換人經營，近1100名醫護人員去向，也成了高醫和長庚兩大醫療體系角力場域，各自祭出誘因搶人。

其中，高醫祭出高額留任獎金，最高可領到4萬元，保障3年薪資，約有900人簽約，並拿到留任獎金，已陸續被安排到高醫體系包括本院、小港、旗津及岡山4院，另還補助交通津貼，目前媒合率超過9成。

不過已與高醫簽約者仍有1個月猶豫期，直到12月31日前，又想繼續留在大同醫院，繳回高醫留任獎金，並與長庚簽約即可。

至於一開始未與高醫簽約、選擇留任大同醫護約200人左右，留下原因多數是已在當地置產買房或新到任未滿1年工作者，由於留任者須在今天以前向高醫大提離職，受理後，與接手長庚醫院完成簽約，才算留任大同醫院。

不過留任醫護又對長庚不願具體承諾照顧勞動權益不滿，除籌組大同醫院工會，今與高醫工會、高雄市產業總工會代表陪同下到高雄長庚醫院陳情，現場約動員30多人，但因未申請路權，一度遭警方舉牌警告。

大同醫院工會向長庚提出3大訴求，包括落實每月5000元直接納入本俸、新舊制員工既有年資概括承受、定期契約人員一律轉正，並載入勞動契約。

理事長王瀞婉表示，今年8月確定經營權換手，衛生局、勞工局安排長庚法人和大同醫院工會進行多次工作權保障會議，衛生局要求長庚對於工資制度優於現狀、持續保障、年資概括承受等，然而最後卻都未具體載入勞動契約。

王瀞婉指出，長庚提出接手經營10年間，每月加發獎金5000元，既然是符合勞基法所規定工資性質的獎金，在勞動契約直接加入本俸就好，才不致留下引發勞資爭議的空間。

其次，留任員工年資部分也要求長庚不管新舊制員工，既有年資概括承受；另外，留任的人當中有50名定期契約人員，也要求長庚一律將定契人員轉任正式員工，以彰顯長庚承諾優於現有條件的承諾。

到場聲援留任員工的大同醫院神經外科主任蔡泰欣，已與高醫簽約轉往小港醫院服務，他說這次經營權交換高市府未考量周全，留任大同的醫護僅1、2成，若未及時遞補人力，恐導致門診數驟降，還以「長庚吞下了但嚥不下去」形容，憂心未來大同醫院醫療服務品質。

長庚法人回應，本法人自取得市立大同醫院醫療合作案議約權後，均以確保留任員工權益優於現狀之前提進行議約，且將各項保障與優遇辦法納入契約條款。

長庚表示，目前已完成締約及公證程序，並數次召開員工留任說明會，直接向大同醫院員工詳細說明，未來將專注於市立大同醫院各項籌備作業、致力提供病人高品質醫療服務，相關議題內容將不再回應。

大同醫院工會理事長王瀞婉到高雄長庚醫院遞交陳情書，但長庚並未派人代表收下。記者郭韋綺／攝影
大同醫院工會理事長王瀞婉到高雄長庚醫院遞交陳情書，但長庚並未派人代表收下。記者郭韋綺／攝影
大同醫院工會等因未申請路權，警方一度舉牌警告。記者郭韋綺／攝影
大同醫院工會等因未申請路權，警方一度舉牌警告。記者郭韋綺／攝影
大同醫院工會、高醫工會和高雄市產業總工會今到高雄長庚醫院陳情，提出3大訴求。記者郭韋綺／攝影
大同醫院工會、高醫工會和高雄市產業總工會今到高雄長庚醫院陳情，提出3大訴求。記者郭韋綺／攝影

法人 長庚 高醫

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