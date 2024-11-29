古寧頭戰役油畫修復 10年歷程出版呈現

專業油畫修復師郭江宋耗時10年修復古寧頭戰役相關油畫，金門國家公園管理處委託出版社紀錄；處長鄭瑞昌說，盼透過書籍出版，喚起民眾對於戰役史蹟、文化資產保存更多關注。

今年適逢古寧頭戰役75週年，金門國家公園管理處為紀念這段烽火歲月及推廣油畫修復、保存重要性，委託出版社共同出版「畫中有話：古寧頭戰役油畫修復與回顧」，今天上午在古寧頭戰史館舉辦新書發表會。

鄭瑞昌表示，古寧頭戰役油畫在民國73年完成，至今已有40年歷史，金管處歷時10年陸續完成戰役油畫的保存與修復，也同步以數位典藏，傳承這段具有深遠意義的歷史。

鄭瑞昌說，期望藉由書籍出版，營造金門深度戰地文化，喚起民眾對於戰役史蹟、文化資產保存的更多關注。此外，適逢古寧頭戰役75週年，古寧頭戰史館也已重新整修，注入更多展示內容，包括沉浸式劇場等，歡迎民眾與遊客到館內體驗。

郭江宋表示，當初來金門旅遊參觀古寧頭戰史館時，發現畫作狀況不好，留下聯絡資訊後館方主動聯繫，才展開後來10年修復過程，本以為只會修復幾件畫作，沒想到金管處10年來持續委託。

郭江宋說，古寧頭戰役那幾天發生哪些事可能很難得知，但透過這些畫作以及戰史館展品呈現，讓他感受到當時震撼的戰役氛圍，可以有這樣的經驗是很難得的事情。

金管處透過新聞稿表示，新書內容除總結油畫修復期間重要成果，還記錄郭江宋修復油畫心路歷程，讓讀者們透過油畫感受古寧頭戰役震撼。