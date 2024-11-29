高雄棒球場挨轟使用率低「應孵出大巨蛋？」陳其邁回應

睽違32年，中華隊在2024年世界12強棒球冠軍錦標賽奪冠，北市將在大巨蛋園區內設立「巨蛋棒球博物館」，大巨蛋被外界認為大力扶植台灣棒球；高雄市議員李眉蓁指出，高雄市棒球場全屬戶外場地，日曬雨淋導致使用率低，澄清湖近3年的使用率只有16.16％，累積赤字超過1千萬，「高雄也應該孵出一顆大巨蛋」。

台灣在2024年第三屆世界棒球12強賽拿下世界第一，李眉蓁認為，佔地10.2公頃台北大巨蛋球場發揮很大功效，讓我國球員能先體驗、適應這類大型室內球場，同時巨蛋所在文化體育園區總面積18公頃有百貨公司、觀光飯店，舉辦多場賽事，也為台北市帶進很多商業價值。

李眉蓁表示，反觀高雄市世運主場館、澄清湖棒球場、巨蛋、鳳山體育園區等運動場館都有各自缺點，戶外棒球場也因南部氣候因素遭詬病、使用率低落，「使用25年的澄清湖棒球場，近3年的使用率只有16.16％，累積赤字超過1千萬」，台北、桃園各球場使用率都高於澄清湖球場，戶外球場也常因暴雨影響活動。

先前火星人布魯諾、ONE OK ROCK等團體來高雄開唱，都因大雨影響民眾、引發負評，李眉蓁說她身為跆拳道協會主委，常常在高雄找不到合適室內大型比賽場地，建議在橋頭、楠梓找閒置空間，尋求企業投資並設置大巨蛋，位高雄創造更多棒球、演唱會經濟，「請市府積極尋地，全力孵出高雄大巨蛋。」

「說蓋大巨蛋很簡單，要孵蛋卻很困難」陳其邁表示，各縣市都說想蓋大巨蛋，但後續若利用管理未做好，恐變成「蛋塔」，市府必須審慎考量交通、用地、財政和營運管理等，必須距離捷運站近，也要有15至20公頃的大腹地，若有合適地點和財務可行，「台南、高雄、屏東的人口應該足以支撐一個大巨蛋棒球場」。