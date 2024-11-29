獨／南迴9420「鹿小愛」生日前夕遭竊 ！遊客罵翻：這也要偷

史上頭一遭！南迴公路知名景點9420，今傳公路局設置的「鹿小愛」打卡公仔遭竊，遊客一片哀嚎，大罵竊嫌「夭壽，這也要偷」。公路局及警方全力追緝，希望盡速找回鹿小愛。

公路局南區分局大武工務段表示，遭竊鹿小愛公仔市價約9萬餘元，今接獲通報後，立即與警方合作追緝，並將舊有公仔先頂替重新安置，不讓遊客撲空失望；未來會加強安全措施，同時呼籲民眾公仔屬於公物財產，勿任意破壞或竊取，以免觸法。

南迴公路9420諧音同「就是愛你」，成民眾示愛打卡景點，公路局也列為幸福公路，並於2020年11月30日設置公路局公仔，取名為鹿小愛，深受遊客喜愛。未料，生日前夕，鹿小愛竟遭竊，民眾發現通報。

「真的有夠夭壽！這也要偷。」台南王先生說，一早來台東遊玩，車上導遊開心介紹9420鹿小愛，下車就沒看到，才知道被偷了。另台北吳小姐說，不知偷的人是什麼心態，有夠可惡，沒良心。

網友留言「耶誕節快到，鹿小愛被徵召回去了」、「聖誕老公公請他去載禮物」、「天冷，需要鹿茸進補」、「9420山盟海誓破滅，找鹿小愛出氣報仇」。