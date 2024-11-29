屏東長照不間斷 護理員到家服務安定長輩身心

「長輩出院後，在家就能銜接長照專業照護是居家護理師使命！」，屏東縣41間居家護理所涵蓋全縣33鄉鎮市，居家護理所提供長照專業服務，包含進食與吞嚥、長期臥床、傷口照護等以全人照護提供個別化服務，讓行動不便長照個案在家中即能獲照顧，減少往返醫院時間。

擔任居家護理師13年孫曉薇，起初因家庭照顧選擇考量，選擇上班時間較有彈性居家護理工作，除了到宅照顧失能個案，更提供同住家人照顧技巧指導與心靈支持，家屬回饋長輩找回生活自主能力的成就感，是讓她一路堅持信念。

91歲的邱奶奶，從醫院返家時因完全臥床，無法進食放置鼻胃管與尿管，奶奶會不自主反覆拉除雙管，不得已只能約束雙手，照顧難題讓同住家人傷透腦筋。居家護理師孫曉薇說，一開始服務邱奶奶時，奶奶因為雙手被約束而脾氣暴躁，不僅抗拒管路更換直說要拿刀子將她趕出門，幸好與家屬間不間斷互相鼓勵，取得彼此信任感與默契，透過口腔運動，讓邱奶奶順利移除鼻胃管，身體狀況大幅進步，讓家人可以喘息放鬆。

孫曉薇表示，長照專業服務協助奶奶移除鼻胃管恢復進食，進一步透過「足部護理」鼓勵長輩慢慢恢復行動，邱奶奶雙腳皮膚薄且血液循環不佳，加上因糖尿病需小心避免破皮造成傷口，她細心幫長輩護理雙腳促進血液循環，鼓勵長輩提升生活自理能力讓生活更有自主力。

80歲因車禍腦部創傷詹爺爺，住院時抗拒鼻胃管灌食也不配合復健，出院後家屬照顧心力交瘁，孫曉薇先以台語歌拉近彼此距離，搭配臉部按摩與發音運動，3個月內讓詹爺爺移除鼻胃管，恢復自主進食讓爺爺體重提升3公斤，體力與精神狀態都進步。

長照處處長陳桂敏說，出院後照顧是對家屬考驗的開始，長照出院準備服務，讓長輩在出院前完成失能等級評估及高危險群風險評估，如傷口照護，醫院端提供資訊，讓居家護理所護理師可直接銜接服務，指導家屬正確傷口照護輔助器具使用如氣墊床、傷口敷料選擇，提供專業長照到宅照顧；更期許民眾尊重居家護理師的專業，不再稱呼他們「換管的人」。

屏東縣政府長照處呼籲有長照需求的家庭善用長照資源，讓長照服務分擔家庭照顧者的重擔，歡迎手機直撥1966長照專線或是搜尋長照處官網、臉書FB及IG獲得最新長照相關資訊。