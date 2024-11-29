屏縣九如鄉粿麵節只有明天五折起 全鄉九成店家參與

一想到屏東縣九如鄉就想到魯粿仔，也是九如鄉的特殊飲食文化，屏東縣九如鄉公所11月30日周六舉辦九如粿麵節，全鄉逾9成店家參與共33家響應，推出「半價起」優惠，有店家只要20元就能品嘗，鄉長藍聰信說，要讓大家認識九如特色。

屏東縣九如鄉大街小巷都找得到各種賣魯粿仔的麵店，有的一大早就營業，也有的開在晚間，每間店各有特色，有的傳承第二代以上，是九如人共同記憶。

九如鄉長藍聰信說，九如鄉滷粿仔有逾一甲子，首次舉辦粿麵節，讓大家認識九如鄉傳統特色。11月30日周六來到九如鄉，只要到配合的33間麵店，吃粿仔、麵、米粉、米苔目只要「半價起」， 但牛肉麵除外。

「從生產、製作到端上麵店都是在九如鄉完成，一條龍！」藍聰信說，九如鄉的粿仔極具特色，除粿仔湯好吃，滷粿仔料好料多也很獨特，還有滷麵，麵店林立更是九如鄉特色，最老麵店逾70年。

九塊村長林登財的麵店，從早忙到中午，有的民眾太晚來買粿仔，只能向隅，林登財說，麵攤從父親手中接下，已經有5、60年以上歷史，這次鄉長說要舉辦粿麵節，立馬響應，大碗粿仔原價50元、優惠價30元，小碗粿仔原價35元、優惠價20元，除了內用，也可以外帶。

九如鄉公所指出，九如粿麵節配合店家營業時間與優惠各有不同，部分店家優惠有限量，部分店家僅限內用，請民眾配合店家規定，33家指定店家前會擺放立牌。

九如粿仔除了乾、湯兩吃，另一種普遍的吃法是魯粿仔，魯粿仔口味因地而異，有的偏向一點酸甜，九如鄉的魯粿仔屬鹹口味，突顯粿仔雜燴的特質。