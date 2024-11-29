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高雄蝸居長者逾萬 救援連線僅779人

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄市有779名弱勢獨居長輩加入在宅緊急救援連線，長者可打電話跟保全公司值班人員對話。圖／楠梓區公所提供
高雄市有779名弱勢獨居長輩加入在宅緊急救援連線，長者可打電話跟保全公司值班人員對話。圖／楠梓區公所提供

高市獨居者租屋不易，曾發生城中城大火悲劇，民代實測發現全市僅779人申請老人在宅緊急救援連線，批市府對長者蝸居情形毫無掌握，孤獨死後也無明確法規善後。市長陳其邁指會調控社宅長輩比例，跨局處訂蝸居通案處理原則進行解決。

據高雄市社會局掌握，高市獨居長輩有1萬425人、列冊關懷3636人，779人申請老人在宅緊急救援連線。陳其邁答詢表示，每縣市狀況不一樣，很難避免蝸居現象，他會跨局處訂定通案處理原則，先把高市38區人數調查出來，再配置相關資源或媒合服務。

市議員鄭孟洳昨天總質詢關心長輩居住正義，現場播放實測影片，72歲單身男長者連打3通電話要租房子，全被「只租年輕人」、「年輕人看到老人會怕」、「我問老闆看看」及「我不租老人」等理由拒絕，最後還被對方掛電話。

她說，全市超過3萬名老人有租屋需求，房東都不太願意租給老人，包租代管媒合的長輩人數僅414戶。目前社宅少，最多只能住12年，對高齡長輩太不友善。陳其邁對此允諾，會跟中央建議提供參與包租代管的房東更優惠措施，也研擬社宅對於長輩比例的調控。

「3年前城中城大火造成46人不幸喪生，罹難者多半是弱勢高齡長輩」，鄭孟洳說，北市內湖市場及高雄城中城大火都凸顯出長輩蝸居問題。北市有調查的樣態及人數，高市社會局也應鼓勵列冊長輩裝置緊急救援連線，並建立蝸居通報訪查處理原則進一步列管，以確保長輩居住安全。

她指出，獨居人口比例日增，日、韓等國針對「孤獨死」已擬定對策，反觀台灣至今沒有明確法規處理獨居長輩的身後事及財產，變成三不管地帶。目前已有其他縣市制訂身後關懷處理等相關辦法，高市府也應及早因應。

獨居 蝸居 長輩

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