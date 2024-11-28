國際遊艇展高雄登場 陳其邁力推亞灣建設與風光

高雄市長陳其邁今天出席第4屆台灣國際遊艇展，他表示，高雄遊艇產業產值約占全台8成，市府將持續結合中央資源，支持高雄遊艇產業的發展，並強化港灣設施，提供最好服務。

睽違6年，台灣國際遊艇展今天在高雄亞灣區登場，展期至12月1日，此次國際遊艇首次採全戶外展區，展出船艇數為創歷屆新高，共有56間廠商、12個國際品牌與77艘船艇參展，展區橫跨亞灣、嘉信、亞果愛河灣及第3船渠等4大遊艇碼頭。

陳其邁致詞表示，高雄擁有全台灣最美麗的港灣，城市歷經從小漁村、農產品出口到全球第3大貨櫃轉運港的工業化發展，如今隨著舊港區的翻新，已成為智慧城市解決方案的重要輸出據點。

陳其邁說，高雄正持續轉型，從「賣香蕉」轉型到「賣軟體」，更吸引台積電到高雄設立2奈米半導體製程工廠，未來將逐步擴增到5座先進製程工廠。

陳其邁表示，高雄市遊艇產業產值約占全台8成，市府結合中央資源，將亞灣區打造高雄市民休閒的重要場域，同時吸引更多國內外的海洋愛好者造訪高雄。

陳其邁也趁機邀請民眾，除了到夢時代欣賞美麗跨年焰火，也造訪亞灣區真愛碼頭，參與知名影集「魷魚遊戲2」的宣傳活動，期待遊客藉此機會深度探索高雄，不僅欣賞港灣風光，也能挑選到全球最好的遊艇。