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「不如海邊吹吹風」首映 金門推影集專屬觀光路線

中央社／ 金門28日電

演員何潤東執導以金門為背景新戲「不如海邊吹吹風」，今天在台北首映；金門縣觀光處副處長董雲馨出席並表示，盼透過這部作品，吸引更多遊客走進金門，感受海島風情。

愛情影集「不如海邊吹吹風」融合金門自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂純粹感。導演何潤東與演員郭雪芙、陳柏霖等出席今天在台北舉行的首映會，金門縣觀光處副處長董雲馨也率隊到台北共襄盛舉。

董雲馨表示，「不如海邊吹吹風」是推動金門觀光重要契機，透過劇中精彩故事與精緻拍攝，展現金門獨特海島風光及人文底蘊；這不僅是電視劇的首映，更是金門觀光行銷一部分，期望透過這部作品，吸引更多國內外遊客走進金門，感受海島風情。

金門縣觀光處透過新聞稿表示，劇組拍攝前就曾多次來金門會勘，觀光處也利用與其他劇組及節目製作單位合作經驗，除在食、宿、交通予以適當補助，並協調相關單位在拍攝上予以行政協助；未來也將配合劇中拍攝場景推出專屬觀光路線，讓遊客能親自走進劇中景點，體驗現實中金門風光。

「不如海邊吹吹風」將在12月14日起，每週六下午9時在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN播出，首週將連更4集，於週六與週日晚上9時分別播出2集。

愛情 景點 金門

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