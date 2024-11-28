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屏東9月大嬰兒吞筷子塑膠袋一直吐 母控醫院不願看診院方駁斥

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
民眾指出9個多月的小孩把筷子塑膠袋吞下肚一直吐，送到東港輔英醫院急診室櫃台護理師竟說沒有健保卡不能看，醫院則反駁未拒看。圖／民眾提供
民眾指出9個多月的小孩把筷子塑膠袋吞下肚一直吐，送到東港輔英醫院急診室櫃台護理師竟說沒有健保卡不能看，醫院則反駁未拒看。圖／民眾提供

有民眾PO文指出，9個多月的小孩把筷子塑膠袋吞下肚一直吐，送到東港輔英醫院急診室，沒想到櫃台護理師竟說沒有健保卡不能看，只好改送安泰醫院才夾出來，質疑輔英醫院失職。輔英則澄清絕無拒看，對於其不舒服的看病經驗感到抱歉。

該名媽媽在臉書社團「東港好厝邊」PO文指出，當天到輔英急診室時忘了帶小孩健保卡，櫃台護理師跟他說「沒有健保卡不能看」，還說「看小孩還能動沒這麼嚴重」，讓他非常傻眼。之後改到安泰醫院，醫生很快就將塑膠袋夾出來。

對此輔英醫院回應，網路上的陳述95%都是假訊息，當時這名媽媽根本提到未帶健保卡，櫃台同仁看孩子的活動力還不錯，叫她先掛號等一下，媽媽可能很急，按捺不住就走了。

輔英醫院澄清絕無拒看情形，並強調就算沒帶健保卡，也不會刁難，只要提供個人資料並繳交押金即可。對於該媽媽造成不舒服的看病經驗感到抱歉，並重申看診的民眾可透過醫院管道進行申訴。

健保卡 小孩

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