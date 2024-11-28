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交通部長陳世凱拜會高雄市議會 高鐵南延最快3年後動工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
交通部長陳世凱今天到議會向議長康裕成說明「高鐵延伸屏東」路廊方案，到場議員全是民進黨籍。圖／高市議會提供
交通部長陳世凱今天到議會向議長康裕成說明「高鐵延伸屏東」路廊方案，到場議員全是民進黨籍。圖／高市議會提供

高鐵南延屏東案正在高雄各地舉辦路線說明會，交通部長陳世凱今天拜會高市議會，到場交換意見的議員全是民進黨籍。陳世凱強調，依據專家意見，高雄案是對高鐵系統永續經營的較佳方案，今年年底將決定路線，約3至4年後動工，會盡量降低交通衝擊。

陳世凱拜會高市議長康裕成，高市交通局長張淑娟，以及民進黨議員何權峰、黃文志、郭建盟、湯詠瑜、張勝富及邱俊憲等人到場，大家都希望若採高雄案，務必降低施工對地方帶來的衝擊。

交通部依據台灣軌道工程學會參訪學者專家意見指出，高雄案是系統永續營運的較佳方案，且會減少明挖路段長度。陳世凱說明，若選高雄案，將採最小範圍、對綠園道影響最少及降低對交通影響的方式施工，今年底會公布高鐵延伸屏東案的路線。

康裕成說，高雄人好不容易結束台鐵地下化施工的黑暗期，卻又將面臨高鐵施工影響，「早知現在，何必當初」；希望車站的地下連通或地上連通銜接各大商圈，以人潮帶動商機，中央和市府要跟地方加強溝通，讓市民充分了解相關規畫。

交通部長陳世凱今天到議會向議長康裕成說明「高鐵延伸屏東」路廊方案，六名民進黨議員到場交流。圖／高市議會提供
交通部長陳世凱今天到議會向議長康裕成說明「高鐵延伸屏東」路廊方案，六名民進黨議員到場交流。圖／高市議會提供

交通部長 陳世凱 高鐵

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