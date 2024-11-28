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高雄男打工摔死 政風處調查僅「交出一張紙」議長氣炸

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
陳其邁5月責請政風處1個內提交調查報告，但時隔6個月，該份報告送到議會，議長康裕成當場發怒說「2個信封戴僅裝著1張紙？」根本不是調查報告，絲毫不尊重議會。圖／翻攝自高雄市議會直播
陳其邁5月責請政風處1個內提交調查報告，但時隔6個月，該份報告送到議會，議長康裕成當場發怒說「2個信封戴僅裝著1張紙？」根本不是調查報告，絲毫不尊重議會。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市去年6月發生一名17歲少年在工地違法工作時意外摔死，市議員黃明太今年5月質詢批勞檢處未確實做報告，涉嫌包庇廠商，市長陳其邁當時責請政風處1個內提交調查報告，確認是否違法；時隔6個月，該份報告近日才送至議會，議長康裕成當場發火說「2個信封戴僅裝著1張紙？」根本不是調查報告，絲毫不尊重議會。

黃明太在議會上個會期5月14日曾質詢指出，一名17歲少年因家境清貧，輟學跟隨父親到工地做工，去年意外從高處摔落致死，該處工地沒有施工圍籬，高架作業沒設安全欄杆，少年更未戴安全帽，但勞檢處卻採信包商說法，認定是玩樂摔死，非職業災害，事後家屬僅拿到15萬慰問金，黃明太要求勞保局給予職災給付，勞工局重做調查報告。

黃明太質疑市府勞檢單位有包庇情事，刻意淡化職災工安事故，未讓工程停工，業主不需和解復工，家屬更沒獲得合理理賠；黃當時質詢時不捨家長處境，一度哽咽要求陳其邁還給死者家屬公道，「大家都為人父母，要摸摸良心，不要良心被狗啃了」；陳也馬上責陳政風處應於1個月內完成詳細調查報告，將報告交給黃和議會。

黃明太今日質詢特別問主席台的議長康裕成是否收到報告；康裕成語氣嚴肅的說「本席剛剛看到這份報告『整肚子火！』」，她說政風處稍早來函2個信封，信封稱內含密件，但裡面卻只有一張公文紙，毫無完整報告，「市議會難道不能收到你們（高市府）的報告嗎？」黃明太也說6月17日他收到政風處針對他的「質詢內容」做答覆，也不是調查報告。

「兩個信封內只裝著一張紙，這算什麼！」康裕成痛批政風處絲毫不尊重議會和議員；黃明台則說勞檢處昨天才寄來整本調查報告，他整整等了6個月14天。

陳其邁5月責請政風處1個內提交調查報告，但時隔6個月，該份報告送到議會，議長康裕成當場發怒說「2個信封戴僅裝著1張紙？」根本不是調查報告，絲毫不尊重議會。圖／翻攝自高雄市議會直播
陳其邁5月責請政風處1個內提交調查報告，但時隔6個月，該份報告送到議會，議長康裕成當場發怒說「2個信封戴僅裝著1張紙？」根本不是調查報告，絲毫不尊重議會。圖／翻攝自高雄市議會直播

勞檢 康裕成 陳其邁

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