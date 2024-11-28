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高市議員籲立德棒球場設名人堂博物館 陳其邁：可評估

中央社／ 高雄28日電

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，引發棒球熱，民進黨高市議員鄭孟洳今天質詢指出，希望市府能爭取棒球名人堂博物館設立在立德棒球場。市長陳其邁表示，會朝此爭取及評估規劃。

鄭孟洳今天在高雄市議會市政總質詢時表示，陳其邁應爭取棒球名人堂博物館設立在高雄，打造如美國「古柏鎮」般的棒球名人堂博物館，成為台灣棒球迷一生必訪的新聖地，而最適合的地點就在高雄棒球的啟蒙地「立德棒球場」。

鄭孟洳說，立德棒球場因場地限制而無法成為職棒賽事場地，實在可惜，過去也有議員提出擴建的建議，代表大家都期待讓立德棒球場有新的定位。

鄭孟洳說，立德棒球場有位於市中心的優勢，因此應爭取設立棒球博物館，未來也能夠搭配商場、飯店整體重新規劃，成為新的愛河水岸球場，賦予立德棒球場嶄新定位，也能成為高雄的愛河新地標。

對此，陳其邁答詢表示，台灣從三級棒球到職業球隊，近年都有很好的表現，尤其這次世界12強棒球賽，讓世界看見台灣的棒球實力，棒球運動也逐漸成為文化，除了比賽，還有許多不同活動。

陳其邁說，名人堂的設立，除了可鼓勵優秀選手，也能帶動城市觀光，有不同的外溢效果。市府會依此建議評估規劃，與中華民國棒球協會等單位協商合作，看要設在立德棒球場或澄清湖棒球場。

博物館 棒球場 陳其邁

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